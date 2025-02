Pittura e mosaico, mostra su Nedo del Bene

Oggi pomeriggio, alle ore 18, si inaugura a Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy, 12) la mostra d’arte “Nedo Del Bene” (1925-2018) che il Mar ha promosso in occasione del centenario della nascita dell’artista. Nato a Sansepolcro, città di Piero Della Francesca, nel 1925, Del Bene si trasferì con la famiglia a Ravenna nel 1929 e con il passar del tempo si è guadagnato sul campo una sorta di cittadinanza ravennate e romagnola grazie ai segni che avrebbe lasciato nel nostro territorio sia nel campo della pittura che del mosaico. E proprio con un’opera musiva si presentò alla città nel 1962 con un grande mosaico di 7x4 metri nell’ingresso del Cinema Capitol considerato all’epoca il locale più signorile della città. A seguito della chiusura del Capitol la grande opera, tutta realizzata in “Mosaico di Murano” e che rappresenta una allegoria dell’uomo e della natura, è stata “smontata” e conservata da Marco Santi. Uno di questi frammenti sarà esposto nella mostra. Altre opere musive di Del Bene si possono ammirare nella Scuola Mario Montanari e nella chiesa di San Vittore per la quale realizzò il mosaico della facciata e, frutto di un confronto con il parroco don Giovanni Baldini, una atipica “Via Crucis” che si discosta dalla tradizione sia per il numero delle “Stazioni” sia per le tematiche rappresentate. Nel campo della pittura Del Bene si è meritato i galloni della romagnolità dando vita e colore ai personaggi e alle situazioni dei “Sonetti romagnoli” di Olindo Guerrini ribadendo, come scrisse Piero Longanesi, quel suo modo di ritrarre le cose in modo favoloso e fiabesco che lo avrebbe condotto a quella “raggiunta originalità” che è stato lo stigma della sua arte.

Un’arte che non ha mai risentito delle influenze di scuole e di correnti ma che è sgorgata dal suo sentire e dal suo modo di essere esclusivamente se stesso. Un artista fuori dal coro, dunque, la cui fisionomia è stata efficacemente ricostruita dai curatori Paolo Trioschi e Marco Del Bene attraverso dipinti, mosaici, bozzetti, immagini e documenti. In mostra anche un video inedito con materiali d’epoca realizzato grazie al montaggio tecnico curato da Fabrizio Varesco. Giovedì 6 marzo, nell’ambito della mostra, è previsto un incontro con Giuseppe Bellosi e Franco Gàbici per ricordare i sonetti di Olindo Guerrini nelle illustrazioni di Nedo Del Bene. La mostra (ingresso libero) è visitabile fino al 23 marzo (escluso il lunedì) nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 15.30-19; sabato e domenica 11-19.

Franco Gàbici