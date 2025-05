Più alberi per mitigare gli insediamenti industriali

Le lacune manutentive e infrastrutturali del nostro territorio sono tali che, in questa moltitudine di proposte e di impegni della campagna elettorale, poche toccano il tema dell’ambiente.L’ultimo mandato amministrativo, probabilmente per la necessità di assegnare a ciascun partito della coalizione un incarico alla stregua del tristemente famoso Manuale Cencelli, ha spezzato la questione ambientale in tre assessorati diversi, e non certo perché vi fossero figure competenti e preparate che dovessero ricoprirli. L’ambiente è stato declinato ai servizi per il territorio (rifiuti, rapporti con la multiutility) con tariffe e qualità del servizio sotto agli occhi di tutti. L’ambiente è stato orientato al turismo, che tende a mercificare le pinete, le zone umide (valli e fiumi) e le zone di interesse naturalistico, dimenticando le istanze di coloro che già fruiscono in modo responsabile di queste aree e che sempre più spesso svolgono interventi e presidiano il territorio integrando le mancanze dell’amministrazione pubblica.La terza declinazione ambientale è’ stata quella relativa ad una fantomatica transizione energetica (comprensiva dell’inefficace gestione delle aree verdi), concretizzatasi con un rigassificatore di fronte ai nostri lidi ed un esteso quanto incompiuto parco eolico al largo della costa i quali, insieme ad alcuni degli impianti di estrazione metanifera già esistenti, hanno nuovamente inchinato il nostro Comune alle esigenze energetiche del Paese. Interventi di assoluto interesse economico e lavorativo per una città come Ravenna, ma con compensazioni a dir poco minimali ed insufficienti per i cittadini e per il territorio. Ancor più non coerenti con una dovuta mitigazione ambientale. E sull’ambiente rientra più che mai il recente (ennesimo) annuncio del candidato a sindaco del centrosinistra di incrementare le aree verdi e la piantumazione di alberi, a dir poco tardivo e senza un chiaro indirizzo strategico. Al quale va associata l’incapacità di predisporre un adeguato appalto per la gestione del verde urbano, così come appare evidente in questi mesi di campagna elettorale. Ma restando alle questioni ambientali, da tempo riteniamo necessario un serio programma di piantumazione destinato a migliorare le aree verdi (comprese le pinete) e per un piano di mitigazione degli insediamenti industriali, sia quelli esistenti e sia di prossima realizzazione, destinati ad espandere l’area portuale verso Porto Fuori.Paolo Guerra(AL e candidato al consiglio comunale nella Lista di Forza Italia)