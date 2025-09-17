Più attenzione contro le truffe. Nuova campagna del Comune

Grazie ai fondi del ministero dell’Interno destinati alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti degli anziani, è partita ieri la terza edizione di ‘Struffati’, per non cadere in trappola’, campagna promossa dal Comune di Ravenna e coordinata da Villaggio Globale, in collaborazione con la Polizia locale, per prevenire, appunto, truffe e raggiri, e per informare in modo semplice e capillare tutta la cittadinanza.

Un’azione forte, anche, del rinnovato protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune, che garantisce un’azione sinergica sul territorio, col coinvolgimento della Polizia locale e delle forze di Polizia, in particolare, della specialità Polizia postale e delle comunicazioni. Il progetto, nato per tutelare in particolare le persone anziane, amplia quest’anno il proprio orizzonte. Per questo motivo, ’Struffati’ sceglie di rivolgersi anche ai giovani, sia come soggetti da proteggere, sia come possibili ‘caregiver’ di genitori e nonni. Al centro della campagna restano 4 parole chiave: denuncia, informazione, sostegno, accettazione. Essere truffati non è mai una colpa, e l’unico vero antidoto è la consapevolezza. Per veicolare questo messaggio è stato scelto un su un doppio binario.

Da un lato la comunicazione urbana, con una campagna affissioni che parla il dialetto: "La truffa è dietro l’angolo. Stê in oc’!", che vede protagonista Giuseppe Giacobazzi. Dall’altro lato, una narrazione più digitale e relazionale, che vedrà il coinvolgimento di content creator ravennati di fama nazionale. Il progetto prevede la diffusione di materiali informativi nei punti più sensibili del territorio, una serie di momenti pubblici di presidio e informazione nei quartieri, nei mercati e nei centri sociali, e alcune ‘sorprese urbane’ sotto forma di flash mob. La campagna si chiuderà il 28 ottobre all’Esp.

Roberto Romin