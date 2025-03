"Più attività ma meno personale"

"La difficile ricerca dei lavoratori stagionali – spiega Alessandro Zangaglia del BBK di Punta Marina – a mio avviso è un problema principalmente matematico. Mentre le attività si sono moltiplicate a vista d’occhio, i giovani sono sempre meno. E soprattutto sono sempre meno quelli disposti a prendersi un impegno totale per l’intera stagione; molti sono disponibili solo per un mese o per fare gli extra, o ancora solo di giorno. Quest’anno non ci sono arrivati molti curriculum; perciò abbiamo reclutato principalmente tramite conoscenze. Capita che alcuni lavoratori chiedano l’alloggio perché vengono da fuori; noi lo garantiamo solo alle figure chiave, come può essere lo chef".