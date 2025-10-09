L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ravenna
Cronaca"Più carabinieri, ma manca la caserma"
9 ott 2025
MONIA SAVIOLI
Cronaca
"Più carabinieri, ma manca la caserma"

Bagnacavallo, Rambelli (FdI) "Raddoppiati i militari, ma resta l’amarezza".

Un carabiniere al lavoro (repertorio)

Più carabinieri per Bagnacavallo, dove però non c’è la caserma. Gianfranco Rambelli, consigliere di Fratelli d’Italia, spiega che i militari dell’Arma assegnati come competenza al territorio bagnacavallese sarebbero raddoppiati passando "da 3/4 a 7/8. Solo nei giorni scorsi sono stato informato che già da qualche mese il loro numero è aumentato. È un primo passo avanti importante, però rimane l’amarezza che siano stanziati a Cotignola e ancora non muove foglia sull’inizio dei lavori per la nostra caserma. Molti cittadini non capiscono perché questo silenzio e questo ritardo".

Qualche mese fa Rambelli, assieme al cittadino Joseph Agboton, ha lanciato anche una petizione per il ritorno della caserma a Bagnacavallo e tuttora sta raccogliendo firme con un banchetto in piazza il sabato mattina. "Tanti pensano che non ci sia la volontà politica di riportare la caserma a Bagnacavallo – prosegue Rambelli –. Io invece mi chiedo come mai l’amministrazione comunale non ci ha mai avvisato dell’arrivo di nuovi carabinieri. Per questo motivo io e Joseph, promotori della petizione sulla sicurezza, vogliamo ringraziare le forze dell’ordine, il prefetto e il ministero che, nonostante manchi la caserma, hanno capito che era un momento difficile per la nostra comunità e hanno richiesto e mandato nuovo personale. Non possiamo di certo ringraziare l’amministrazione comunale" perché "è tutto nelle loro mani o dell’Unione dei Comuni, perché i permessi, l’antisismica e l’appalto dei lavori sono tutti in carico agli enti locali".

Monia Savioli

