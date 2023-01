Più controlli nei sacchi per scoprire i furbetti

La raccolta differenziata sta per sbarcare in centro storico, ultima tappa del percorso verso una gestione dei rifiuti mirata al riciclo e alla sostenibilità ambientale. I bidoncini compariranno in tante viuzze strette, e anche nella strada che porta a San Vitale. Una realtà che, poi, si scontra con quanto si vede quotidianamente in tanti punti del territorio comunale: cassonetti debordanti, sacchi neri abbandonati, vicino a materassi o vecchie lavatrici. A questo si sommano alcuni interrogativi: con un appalto da 1,5 miliardi per 15 anni per gestire i rifiuti di Ravenna e Cesena (pari a 34 milioni annui solo per Ravenna), sicuri che non si possa fare meglio? Hera fornisce un servizio pubblico ai cittadini o pensa solo ai profitti? Tutto questo è andato in scena ieri durante la riunione della commissione comunale convocata per una valutazione sul servizio di raccolta dei rifiuti. Ecco alcuni dati forniti dal responsabile Hera Ravenna e Cesena, Andrea Bazzi. La raccolta differenziata, a Ravenna, che nel 2019 stazionava al 5055%, ora è al 72% e ha, quindi, superato il tetto stabilito del 70%.

"Il porta a porta è una spinta ‘gentile’ per far capire alle persone che bisogna pensare al riutilizzo del rifiuto. Non a caso l’inceneritore è stato chiuso 2 anni fa" spiega Bazzi. I disagi ci sono: spesso il cittadino non riesce a districarsi tra rifiuti e regole, in un anno vanno svuotati 19 milioni di bidoncini, ogni giorno vengono raccolti 400 sacchetti abbandonati, mentre in un anno arrivano a Hera 70mila segnalazioni che qualcosa non va. Esiste un sistema sanzionatorio, che verrà implementato, e che prevede che si possa aprire il sacco dei rifiuti per cercare tracce del trasgressore. Già oggi le fototrappole hanno portato a 465 sanzioni e si prevede di ricorrere alle guardie volontarie di Legambiente per aumentare i controlli. I consiglieri presenti in commissione danno giudizi differenti su questi numeri. I più duri verso Hera sono Esposito (FdI) e Ancarani (Forza Italia). Esposito: "Prima di avviare la differenziata, visti i disagi e i disservizi che provoca, dovevano essere consultati i cittadini. Hera pensa solo a fare profitti e chiede sacrifici ai ravennati. Controlli e sanzioni sono vergognosi". Ancarani: "Con la raccolta differenziata non ci sono stati miglioramenti del servizio. Andate a vedere i cassonetti di via Zirardini. Hera specula sui viaggi per raccogliere rifiuti, per fare utili". Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna è più pacato: "La differenziata è una fase transitoria. Bazzi ci ha fornito l’idea di quanto sia complessa l’operazione. La sfida è quella di arrivare a un sistema che premia i cittadini che separano al meglio i rifiuti riciclabili da quelli non riciclabili". Per Baldrati (Pd), Cortesi (Ravenna Coraggiosa) e Vasi (Pri) "è una questione di sostenibilità ambientale. È ingeneroso attaccare Hera, Alea a Forlì fa peggio". Per Schiano (M5S) "senza la differenziata riavremmo gli inceneritori"; Buonocore (Lista de Pascale) chiede sconti in bolletta per chi gestisce al meglio i propri rifiuti.

lo.tazz.