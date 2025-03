Più controlli sui mezzi pesanti lungo la Baiona

Segnalo per l’ennesima volta una situazione di pericolo, di anarchia di assoluta mancanza del rispetto delle regole e del codice della strada. Sono un lavoratore che opera nella zona industriale nord, per cui tutti i giorni transito sulla via Baiona interdetta ai mezzi pesanti. Regolarmente tutti i giorni a tutte le ore i mezzi pesanti percorrono in barba ai cartelli di divieto a loro stessi vietata. Sulla via Baiona interdetta ai mezzi pesanti transitano oltre che alle auto, biciclette, ciclomotori e motocicli.

Giovedì scorso verso le 17.30 un autotreno (che non doveva essere in quella posizione) ha rasentato di qualche centimetro un ciclista creando un rischio di conseguenze inimmaginabili. Gli autisti di autotreni nel momento in cui vengono redarguiti per il fatto che in quella strada non potrebbero neanche esserci, diventano arroganti, minacciosi e a volte ingaggiando anche inseguimenti supportati da loro colleghi tramite CB. Il problema è conosciuto da tempo e nessuna fa nulla perché questo non accada. La presenza delle forze dell’ordine in zona è pressoché inesistente. Vi posso dire, visto con i miei occhi, un giorno una pattuglia delle forze dell’ordine precedeva un autotreno, ma nessuno ha fatto nulla per fermarlo e sanzionarlo.

Lettera firmata