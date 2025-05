"Più cultura e attività sportive"

"Domenica prossima voterò per la seconda volta nella mia vita – racconta Matteo Franchini della classe 5°H del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna – dopo le elezioni regionali. Io credo che a Ravenna ci siano un po’ di problemi nei collegamenti con le città limitrofe come Forlì, Bologna e Ferrara".

"Poi – continua – , servirebbero più trasporti pubblici da e per i paesi attorno a Ravenna: in alcuni casi se perdi l’autobus per andare a scuola, non ne hai più fino all’orario di uscita. Poi, mi piacerebbe che ci fossero più spazi gratuiti per i giovani, dove possano incontrarsi e promuovere la cultura e le attività sportive".