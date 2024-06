Più di 30mila visitatori per le foto di Salgado

Oltre 30mila persone, senza contare l’ultima settimana di mostra. Sono i dati dei visitatori che, da marzo, hanno visto ‘Exodus - Umanità in Cammino’, l’esposizione fotografica di Sebastião Salgado che rimarrà al Museo d’arte della città di Ravenna (Mar) fino a domani. Una raccolta di 180 foto realizzate dal celebre fotografo brasiliano negli anni Novanta e dedicate all’universo delle migrazioni in tutti i continenti. "Per il museo – sottolinea il direttore del Mar, Roberto Cantagalli – si tratta di un risultato importante, particolarmente positivo. Di questi oltre 30mila visitatori, 1500 sono studenti delle scuole di Ravenna e Russi. Al di là dell’aspetto culturale, si è trattato di un evento dalla forte valenza anche sociale, e infatti la mostra è stata inserita all’interno del Festival delle culture. È stato un percorso corale capace di tenere insieme due anime: quella artistica e quella sociale. Tra l’altro in questi mesi Ravenna ha confermato di essere anche un porto sicuro, accogliendo due sbarchi di migranti, il primo proprio il giorno dell’inaugurazione della mostra".

Tra i visitatori molti turisti, anche stranieri, poi i ravennati. Tra questi ultimi a colpire particolarmente sono stati gli studenti. "Le classi sono multiculturali – prosegue il direttore del museo – e fa effetto vedere che tra gli studenti ce ne sono di quelli che hanno affrontato il viaggio in barca per arrivare fin qui, o sono stati i genitori a farlo. Ho cercato di accompagnare le classi nelle visite guidate almeno una volta a settimana, perché è sempre stato emozionante. Abbiamo sentito che il museo perseguiva la sua finalità, che è quella di ponte, di connessione con la città".

Anche sul versante strettamente turistico i risultati sono stati notevoli. Nei fine settimana si è arrivati anche a 2000 visitatori, per lo più provenienti da fuori città, tra cui moltissimi stranieri e in occasione della Notte dei Musei gli accessi sono stati 1300. "Quella sera – ricorda Cantagalli – si è riunita e ha suonato al museo tutta la filiera pubblica della musica, dalle scuole elementari fino al conservatorio statale Verdi. Tra gli stranieri che hanno visitato la mostra anche i crocieristi, in particolare quelli che arrivano in città qualche giorno prima di imbarcarsi e chi invece si ferma qualche giorno alla fine del viaggio".

E adesso si guarda avanti con nuovi progetti. "Si proseguirà di sicuro con la fotografia – assicura il direttore Cantagalli – e a breve speriamo di poter assegnare la gestione del bar all’interno del Mar, così da partire già entro giugno, anche se con servizi limitati, per aprire invece a pieno regime in ottobre".

