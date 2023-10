Più di 320mila euro spariti. Chiesti sette anni per Tarroni

Per la procura, nessun dubbio: è colpevole e merita una condanna a 7 anni di reclusione, 700 euro di multa e 100 mila euro di provvisionale. Per la difesa, nessun dubbio: va assolto perché c’è solo la prova che il danaro sia stato dato ma mancano tutti gli altri elementi che caratterizzano il reato contestato, la circonvenzione di incapace. Sintesi estrema ma efficace della discussione, avvenuta giovedì, nell’ambito del processo che vede il 67enne Alfredo Tarroni imputato per circonvenzione continuata e aggravata dalla consistenza del danno: 322 mila euro tra assegni, bonifici e contanti. Tarroni, già idraulico di Alfonsine, è noto al grande pubblico perché imputato assieme a due ex carabinieri del delitto di Pier Paolo Minguzzi, il 21enne alfonsinese carabiniere di leva nel Ferrarese e rampollo di una famiglia di imprenditori del posto, sequestrato la notte del 21 aprile 1987 mentre rincasava, subito ucciso e gettato nel Po di Volano da dove fu ripescato una decina di giorni dopo. In primo grado il 67enne (come del resto gli altri due imputati) ha incassato l’assoluzione ed è in attesa di appello. In ogni caso, non c’è nessuna relazione investigativa tra i due fascicoli. L’unico trait d’union è il pm titolare: Marilù Gattelli. E, secondo le indagini delle polizia da lei coordinate, Tarroni aveva iniziato da poche centinaia di euro. Poi però quei prestiti si erano via via gonfiati, tanto da restituire alla fine 322 mila euro tra assegni, bonifici e contanti in un arco temporale che va dal 2005 all’inizio del 2018. Soldi usciti dalle tasche di una concittadina ultra-cinquantenne, tutelata dall’avvocato Giacomo Foschi, alla quale non sarebbe tornato indietro nemmeno un centesimo.

Non esattamente un regalo secondo gli inquirenti: ma un’azione pianificata sfruttando uno stato di sofferenza psichica della donna. Lei non solo aveva dilapidato i risparmi di una vita di lavoro e aveva dissipato un’eredità: ma era giunta a vendere una casa e a indebitarsi chiedendo a sua volta prestiti ai parenti. Un quadro, questo, da subito delineato nella denuncia che la donna, attraverso il suo legale, aveva presentato a metà gennaio 2018. Sulla base di quanto lamentato dalla signora, era stato lo stesso Tarroni a più riprese ad avere fatto cenno alle sue disavventure giudiziarie legate a un’altra vicenda di cronaca di quel periodo: la tentata estorsione, organizzata giusto qualche mese dopo il sequestro del 21enne, a un altro imprenditore di Alfonsine (Contarini) sempre del settore dell’ortofrutta. Una vicenda culminata con l’uccisione di un carabiniere 23enne appostato la notte del 13 luglio 1987 per sorprendere i malviventi durante la consegna del danaro. E passata attraverso la condanna, già espiata, di Tarroni e dei due ex carabinieri co-imputati per il caso Minguzzi. Una storia che tutti conoscevano in paese. E che, secondo le verifiche della squadra Mobile, era servita come gancio al 67enne per iniziare a chiedere prestiti alla donna proprio in ragione delle elevate spese legali sostenute.

Sul punto, nella sua requisitoria, il pm Gattelli, per descrivere personalità e trascorsi di Tarroni, ha sottolineato che "ha ucciso a sangue freddo un carabiniere". L’avvocato Maestri, nella sua arringa durata circa un’ora, ha replicato che "parliamo di un fatto di 36 anni fa" e che "Tarroni non sparò: lui guidava la macchina". In quanto all’accusa, "per lealtà processuale, quantomeno dovrebbe raccontare anche che Tarroni il 22 giugno 2022 è stato assolto con formula piena per un analogo fatto di quegli anni". La sentenza è attesa per fine novembre.

Andrea Colombari