"Più di cento mici salvati e ora orti per disabili"

Per l’associazione ‘I randagi della Bassa Romagna Odv’ il 2022 si sta concludendo con 151 ingressi di gatti recuperati un po’ ovunque, sul territorio dell’Unione dei Comuni ma anche nella zona del porto di Ravenna. Per otto di loro si è trattato di un allontanamento non voluto dai proprietari ai quali sono stati riportati, mentre per gli altri di abbandoni. In sette casi, le gatte recuperate erano incinte. Un’altra è stata portata al rifugio di San Potito, con i gattini appena partoriti. Quattro delle micie, insieme ai loro piccoli, sono state adottate, come del resto molti dei gatti recuperati. La particolarità del rifugio è l’assistenza fornita ai gatti disabili. "Ora qui ne abbiamo otto, mentre altri due sono a casa mia e un altro presso uno dei nostri volontari – spiega il referente del rifugio, Francesco Capucci –. Loro richiedono un’assistenza continua. Per questo non sempre riusciamo a lasciarli in struttura". Mascotte dell’associazione è il gatto 21enne recuperato lo scorso anno. "Era pelle e ossa e messo veramente male quando lo abbiamo accolto – spiega Capucci –. Il gatto era di un signore anziano portato in struttura. La figlia ha venduto la casa e messo fuori il gatto che, fra l’altro, è parzialmente cieco. Quando lo abbiamo recuperato per un po’ abbiamo temuto che non ce la potesse fare. Ora invece è bello grosso, perfettamente integrato con gli altri".

"Le associazioni che si occupano di recupero degli animali sono diverse e la nostra è una di quelle – sottolinea Capucci –. Noi non abbiamo problemi ad accogliere gatti. Non giudichiamo nessuno. Quindi, piuttosto che abbandonarli nelle scatole, nei cassonetti, lungo i fossi, in condizioni precarie che possono causarne anche la morte, sarebbe più facile per tutti portarceli direttamente. Ora interveniamo anche nel porto di Ravenna, dove i volontari ci segnalano ogni tanto la presenza di qualche gatto che ha bisogno di assistenza. Di volontari disposti a prendersi cura degli animali ce ne sono ma spesso non sanno a chi potersi appoggiare. Associazioni più grandi come Enpa hanno strutture. Noi, per fortuna, siamo riusciti ad avere questa casa nelle campagne di San Potito in via Argine Senio Sinistro 31 nella quale riusciamo a organizzarci". Appena ottenute tutte le autorizzazioni, l’area di 4.000 metri quadrati, che circonda la casa sarà recintata con una rete alta 2 metri e con un rientro verticale di 50 centimetri che rende impossibile ai gatti fuggire. "In questo modo – continua – possiamo anche liberarli senza timore. Nel cortile abbiamo anche una capretta nana di sei mesi. Nei restanti 8.000 metri quadrati vorremmo invece organizzare un’attività destinata ai ragazzi speciali". Il progetto, condiviso con la responsabile dei servizi sociali del territorio, prevede la realizzazione di orti. "Abbiamo già ottenuto la collaborazione di ortolani in pensione disponibili a insegnare ai ragazzi come coltivare l’orto – spiega Capucci –. Inoltre, ci stiamo procurando i box da installare nel terreno. Noi non lo usiamo ed è un peccato lasciarlo abbandonato a fronte di tante famiglie che hanno figli speciali e vorrebbero potessero uscire da casa per fare attività. A breve organizzeremo un secondo incontro con i servizi sociali. Se il progetto potrà svilupparsi con loro, ben venga. Diversamente vedremo di organizzarci direttamente con le famiglie dei ragazzi".

Monia Savioli