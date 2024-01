Più di due milioni agli alluvionati. La raccolta fondi di Coop Alleanza 3.0

Oltre due milioni e centomila euro e 81.000 donatori fra soci, dipendenti, consumatori e fornitori. È in sintesi il risultato della campagna di raccolta fondi ‘La macchina della solidarietà’, avviata da Coop Alleanza 3.0 lo scorso maggio, all’indomani dell’alluvione che ha colpito persone e territori di Emilia Romagna e Marche. Ora, a distanza di otto mesi , da parte della cooperativa è in corso la restituzione a favore di quelle popolazioni e dei produttori maggiormente colpiti.

E proprio tra i frutteti di una delle cooperative bracciantili beneficiarie del denaro raccolto, la Cab Massari con sede a Conselice, la prossima settimana saranno illustrati i due principali filoni di destinazione del ricavato.

In particolare, la Cab Massari lo scorso maggio aveva acconsentito come altre cooperative di braccianti del territorio all’inondazione controllata di parte dei suoi terreni per alleggerire la pressione sull’area industriale di Conselice. Aveva inoltre messo a disposizione mezzi, uomini e materiali per il Consorzio di Bonifica, la Protezione civile, i vigili del fuoco e il Comune nei giorni dell’emergenza.

Alle Cab (cooperative bracciantili agricole), con Legacoop a fare da filo conduttore, andranno i fondi non solo per ripristinare, ma soprattutto per migliorare le coltivazioni all’insegna di un’agricoltura 4.0 (finanziati progetti di nuova agricoltura sostenibile, di potenziamento della resistenza alle avversità climatiche o di riduzione o compensazione dell’impronta carbonica). Alle istituzioni locali andranno le risorse per finanziare i progetti di ripristino di parchi e aree verdi pubbliche.

Infine, una parte del ricavato è stato devoluto a sostegno dei dipendenti di Coop Alleanza 3.0 colpiti anche loro dall’emergenza.