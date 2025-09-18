Più eventi per rilanciare il quartiere. La sfida di via Gioacchino Rasponi

‘Strade di jazz’ è il nome del nuovo format sperimentale pensato per animare via Gioacchino Rasponi, venerdì prossimo e il 26 settembre. "L’idea è nata chiacchierando con Gianni Corbari, titolare del negozio Jean music room, e l’intento è di animare la zona", racconta Stefano Dallatomasina, titolare del ristorante l’Ètoile.

"Ci troviamo vicino al Duomo e al Battistero Neoniano in una cornice molto particolare della città – continua Dallatomasina–. Abbiamo pensato di fare rete tra noi esercenti per dare vita a qualcosa di nuovo e piacevole, si sono aggiunti anche il ristorante Nora thai, Leonardi dolciumi, Piccole cose e Artdeco. Questi primi due appuntamenti sono un esperimento, se il progetto piacerà potremo portarlo avanti e fare più serate".

Gli eventi, a due passi dal Duomo, cominceranno alle 18.30 con un mercatino di hobbisti, dalle 19 sarà possibile cenare presso la pizzeria l’Ètoile o il ristorante Nora thai e dalle 20.30 due gruppi musicali si succederanno in un concerto jazz. Venerdì sera ci sarà anche l’esposizione delle opere del gruppo ‘I fuoriclasse’, progetto coordinato dai docenti del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna per promuovere l’inclusività attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Per informazioni e per prenotare la cena contattare l’Etoile al 375.8151070 o Nora Thai al 351.7446158. Per permettere l’allestimento e la fruizione dell’evento, nelle due serate via Gioacchino Rasponi sarà interdetta al traffico dalle 18 alle 24.