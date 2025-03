Più famiglie, ma tante unipersonali

Negli ultimi anni la popolazione di Faenza ha subito leggere variazioni, con oscillazioni legate ai trend demografici e ai movimenti migratori. Dai dati raccolti dal 2019 al 2024 emergono dinamiche significative riguardo alle nascite, ai decessi e ai trasferimenti di residenza. Nel 2019, la popolazione residente era di 58.887 abitanti, un numero che è rimasto abbastanza stabile fino al 2024, quando si è registrato un lieve calo a 58.777. Il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e morti, è stato costantemente negativo in tutti gli anni analizzati, indicando un fenomeno di invecchiamento della popolazione e una diminuzione delle nuove nascite. In particolare, il numero di nati nel 2024 è stato di 414 mentre il numero di decessi è stato di 771, portando a un saldo naturale negativo di -357. D’altro canto però, i movimenti migratori hanno parzialmente compensato questa tendenza negativa. Il saldo migratorio, ossia la differenza tra iscritti e cancellati dai registri anagrafici, è stato positivo in quasi tutti gli anni, con un picco nel 2021 (+398) e una crescita più contenuta nel 2024 (+450). Questo suggerisce che Faenza continua ad attrarre nuovi residenti, verosimilmente per l’offerta nel mondo del lavoro, dei servizi e la qualità della vita sebbene, c’è da dirlo, l’incremento non sia ancora sufficiente a bilanciare completamente il saldo naturale negativo.

I dati rivelano anche un picco anomalo nel 2021 per quanto riguarda il rapporto ’nati e morti’, rispettivamente 436 e 702. Questo, secondo gli esperti, potrebbe essere legato alle conseguenze della pandemia da covid, che ha avuto un impatto rilevante sulla mortalità e su altri aspetti della demografia locale. Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età, analizzando la popolazione dei residenti nei comuni dell’Unione al 31 dicembre 2024, emerge una chiara tendenza all’invecchiamento. Nei sei comuni la fascia più numerosa è quella tra i 25 e i 64 anni (52,22% del totale), seguita dagli over 64 (25,99%). Le fasce 0-14 anni (11,88%) e 15-24 anni (9,91%), risultano decisamente meno rappresentate.

Faenza, il comune più popoloso con 58.777 residenti, mostra una distribuzione simile con una leggera prevalenza della fascia 25-64 anni (52,43%) e una percentuale di anziani del 25,55%. Tra gli altri comuni, Brisighella e Casola Valsenio presentano le quote più alte di over 64 (rispettivamente 29,62% e 29,88%). D’altro canto Castel Bolognese risulta essere il comune con la maggiore incidenza giovanile: il 12,83% della popolazione ha meno di 14 anni, il valore più alto tra i sei comuni. Tuttavia anche qui la fascia adulta e anziana è dominante. A parziale compensazione del saldo naturale negativo, il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) si è mantenuto positivo in tutti gli anni, anche se con variazioni significative. Il valore più alto si è registrato nel 2020 con +450 unità, mentre nel 2024 si è attestato a +234.

Sul fronte delle famiglie un dato interessante. Dal 2019 al 2024, il numero dei nuclei è aumentato da 26.393 a 27.018; un fenomeno che, per gli esperti, risiede nella tendenza alla frammentazione del nucleo familiare, complice ad esempio le separazioni, con una possibile crescita delle famiglie unipersonali. "I dati dell’Unione, in linea con quelli del nostro Paese ma più in generale del mondo occidentale – spiegano gli esperti in statistica sociale – evidenziano una sfida comune: l’invecchiamento della popolazione e la necessità di politiche mirate per incentivare la natalità e attrarre giovani famiglie". In particolare "c’è la necessità di adottare politiche che incentivino la natalità e attraggano giovani famiglie".