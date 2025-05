"Più fondi a ai servizi socio assistenziali"

Il candidato sindaco Alvaro Ancisi ((lista Lega-Lista per Ravenna-Popolo della Famiglia e lista Ambiente & Animali)) presenta i punti principali sui servizi sociali del Comune di Ravenna contenuti nel suo programma

"La spesa a bilancio del Comune di Ravenna per i servizi socio-assistenziali è rimasta pressoché immutata negli ultimi 15 anni – spiega Ancisi : , nonostante siano esplosi i bisogni dei cittadini a seguito della crisi economica e della pandemia, e comunque dell’inflazione. Occorre portarla ai primi posti del bilancio comunale, innalzandola almeno al 7,5% della spesa totale (oltre mezzo miliardo nel 2024!) e raddoppiando, in particolare, i fondi destinati alle famiglie bisognose, colpite dalla povertà o disoccupazione.

Il futuro dei servizi sociali della nostra comunità passa poi attraverso un maggiore impulso all’assistenza domiciliare, affinché le famiglie con problematiche assistenziali per i propri familiari, anziani, minori o con disabilità, possano rispondere ai loro bisogni nella propria casa, senza dover ricorrere a strutture esterne se non in casi estremi. L’assistenza a domicilio diventa decisiva e si declina col sostegno domestico alle famiglie, con l’aiuto sanitario agli ammalati, col servizio di baby sitter per i genitori singoli o per le coppie in difficoltà, col sostegno scolastico, ecc.

Per gli anziani totalmente o gravemente non autosufficienti non assistibili in famiglia deve essere sempre disponibile un posto letto nei centri residenziali. Quelli lievemente non autosufficienti o autosufficienti troveranno posto nelle Comunità alloggio o nelle Case famiglia. Su tutte queste strutture serve tuttavia una vigilanza costante e rigorosa affinché siano rispettati gli standard di qualità dell’alloggio, dell’ospitalità, del personale addetto e dell’assistenza alla persona

Infine i portatori di handicap e gli invalidi sono cittadini di Ravenna con tutti i diritti, ai quali va garantito il massimo rispetto, partendo dall’eliminazione delle infinite barriere architettoniche".