Più Green-Go Bus. Erbacci raddoppia il fotovoltaico

Proseguono gli investimenti in ambito green da parte del Gruppo Erbacci. L’azienda faentina, che da tempo insieme al Comune ha realizzato il primo servizio di trasporto urbano in Europa interamente elettrico e in totale autoconsumo, il Green-Go Bus, ha annunciato ieri il raddoppio dei propri impianti fotovoltaici. L’investimento intende consolidare l’autonomia energetica del Gruppo e accompagnare l’imminente aumento della flotta Green-Go Bus. Già da anni il Gruppo Erbacci è "energeticamente autosufficiente: tutta l’energia necessaria ai propri veicoli elettrici è autoprodotta dagli impianti fotovoltaici installati nelle aree operative aziendali e immagazzinata in batterie di accumulo Tesla di ultima generazione", fanno presente dal Gruppo Erbacci.

"La mobilità elettrica è davvero sostenibile solo se alimentata da energia rinnovabile autoprodotta – ha dichiarato il board di Erbacci –, altrimenti si rischia di spostare l’inquinamento dalle città alle centrali fossili. I nostri Green-Go Bus viaggiano davvero solo col sole". Dal 2013, anno di nascita del progetto Green-Go Bus, Faenza è stata un laboratorio di mobilità sostenibile che è stato preso ad esempio nel continente. "Il servizio, silenzioso e discreto, contribuisce alla qualità della vita nel centro storico, riducendo traffico e emissioni". Ad oggi, nelle sole linee di trasporto A e C "è stata evitata l’emissione di circa 300 milioni di grammi di gas nocivi, equivalenti a centinaia di tonnellate di emissioni in meno nell’aria di Faenza". Non a caso il modello Green-Go, ha ottenuto riconoscimenti internazionali di prestigio, conquistando per ben due volte il Lufthansa City Center Green Award, tra i più importanti premi mondiali dedicato ai progetti "green", tra le progettualità di oltre 110 Paesi. Un modello quindi destinato a crescere proprio attraverso il raddoppio degli impianti fotovoltaici annunciato e l’implementazione della flotta.