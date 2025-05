"Più luoghi dedicati ai giovani"

Domenica prossima – dice Tommaso Maldolesi, che ha appena compiuto 18 anni – andrò a votare per la prima volta. Devo dire che io a Ravenna mi trovo bene e sono abbastanza soddisfatto della città. Riconosco che i trasporti pubblici abbiano qualche problema, ma tutto sommato non mi posso lamentare. Il problema dei giovani è che in inverno ci sono poche attività da svolgere e pochi luoghi in cui ritrovarci. Oltre al Cinema City, luogo di incontro dei giovanissimi, e l’Astoria, che finalmente è una discoteca in città, non c’è molto. Servirebbe un posto in cui ci siano diverse attività divertenti e un’area ristoro. Per fortuna, in estate la situazione si ribalta, avendo la fortuna di avere la Riviera a due passi.