"Più percorsi ospedale-territorio"

"I tempi aumentano, ma aumentano anche gli accessi in linea generale". La direttrice sanitaria dell’Ausl Francesca Bravi e il direttore dell’ospedale di Lugo e ad interim anche di quello di Ravenna Paolo Tarlazzi commentano i dati relativi al Pronto soccorso, osservando che "una quota di almeno il 60% si ricolloca nei centri a bassa complessità. Il tema grosso è legato all’appropriatezza clinica ma anche organizzativa, con la strutturazione di percorsi ospedale-territorio che tuttora è in divenire e che deve continuare sulla base di ciò che dovrebbe o non dovrebbe entrare in un ospedale per acuti. Occorre una corretta presa in carico di cronicità e fragilità: la provincia di Ravenna è un distretto con una quota di anziani polipatologici cronici, tra cui tanti diabetici. Ciò a cui si punta è curarli prima che la situazione necessiti del Pronto soccorso". Ovviamente l’orizzonte è quello dei Cau, i centri di assistenza e urgenza, che accoglieranno i codici bianchi e verdi. Quello al Cmp dovrebbe aprire entro fine anno. "C’è poi il tema dei grandi anziani – proseguono Bravi e Tarlazzi –. Serve una migliore presa in carico territoriale anche per loro, rimuovendo quella quota di inappropriatezza del ricovero. Un grande aiuto è costituito anche dai letti in appoggio, che nel 15% dei casi riescono a evitare il ricovero".