"Più rispetto dei diritti"

Alla domanda "la prima cosa che farà da sindaco" Giordano Cignani, scoppia a ridere e con lui ride il gemello Bruno, consapevoli che la loro è una corsa di testimonianza. Il martedì e il venerdì sono sotto il gazebo, in piazza Dante. Spesso si unisce a loro il fratello Sergio. Tutti fieramente comunisti, tutti per l’ennesima volta candidati al consiglio comunale per tenere alti falce e martello.

"Cosa può fare un sindaco oggi? I Comuni negli ultimi decenni, sono stati spogliati dei loro poteri politici ed economici, così da limitare la partecipazione alla vita politica dei cittadini. Buona parte dei servizi sono stati esternalizzati, con la scusa del risparmio, di fatto sono aumentati costi e inefficienze. I tagli giganteschi degli ultimi anni ai finanziamenti ordinari e straordinari, il patto di stabilità e i diktat europei rendono pressoché impossibile per i Comuni sostenere progetti a lungo termine".

Eppure voi siete di nuovo qui, in corsa per il consiglio comunale e con le vostre proposte.

"Certo, dobbiamo dar voce alle classi subalterne, a cui ogni giorno si tolgono diritti sociali. Siamo qui perché noi siamo il futuro del mondo, perché la società che immaginiamo è più giusta".

E come è la Russi che vorrebbe costruire per il futuro?

"Una città in cui i cittadini abbiano il controllo dei servizi e dei beni comuni. Negli anni Ottanta, quando ero vicesindaco, avevamo l’ospedale, la casa di riposo, netturbini e stradini e assistenti sociali erano dipendenti comunali, controllavamo le tariffe del gas. Il Comune partecipava con un investimento di 50 miliardi di lire alla costruzione della diga di Ridracoli e l’acqua era un bene della collettività, non c’erano privati, tantomeno Hera che rilascia dividenti grazie alle bollette. Immagino che Russi con l’edilizia popolare abbia risolto il problema casa, senza cementificare. E che con incentivi mirati alla ristrutturazioni degli immobili e all’apertura di nuove attività abbia centri abitati più vivaci".