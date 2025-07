"Più servizi e investimenti". Asp, il bilancio 2024 è solido

La gestione dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi si conferma solida e sostenibile. Nell’assemblea di giugno, i sindaci dei tre Comuni – Alessandro Barattoni (Ravenna), Mattia Missiroli (Cervia) e Valentina Palli (Russi) – hanno approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2024, sottolineando l’efficienza amministrativa e la capacità di ASP di generare valore pubblico senza gravare sulle casse comunali.

Nel 2024 ASP ha accolto 259 anziani nelle proprie strutture, con un ritorno ai livelli di occupazione pre-Covid nelle Case Residenza Anziani di Cervia e Russi. Restano margini di miglioramento per il centro diurno di Russi, riaperto a febbraio, che può accogliere almeno altri dieci ospiti. Buoni i risultati anche per le Comunità Alloggio e gli Appartamenti Protetti, grazie alla sinergia con il Servizio sociale associato.

I ricavi permettono di mantenere l’equilibrio finanziario, ma è l’efficienza dell’organizzazione a fare la differenza. ASP continua a investire sia sul patrimonio che sulle persone. Nel 2024 sono stati spesi 212.000 euro per interventi prioritari, in particolare per l’adeguamento ai Certificati di Prevenzione Incendi. È già stato rinnovato il CPI del centro Busignani di Cervia, mentre nel 2025 si concluderanno i lavori per le strutture Garibaldi e S. Chiara di Ravenna. A Russi si presenterà il progetto per il Baccarini.

L’organico dell’Azienda, pari a 147 unità espresse in termini FTE, ha comportato un investimento superiore ai 5 milioni di euro (5.134.141), confermando l’attenzione alla qualità dei servizi. Crescono, invece, le spese energetiche: 417.474 euro nel 2024 contro i 299.000 del 2019. Per contrastare l’aumento dei costi, ASP ha aderito a due Comunità energetiche (una a Cervia e una a Russi) e partecipa ai bandi regionali per l’efficientamento energetico.

Con risorse proprie, l’Azienda ha inoltre rafforzato i fondi per la manutenzione e per gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 2025-2028, mettendo in sicurezza i prossimi anni.

Importante anche l’ampliamento dell’offerta: il distretto socio sanitario ha autorizzato due nuovi posti letto accreditati, portando a 130 il totale nelle CRA e a 40 quelli nei centri diurni. Ulteriori ampliamenti potranno arrivare solo a fronte di interventi strutturali.

"Dobbiamo affrontare sfide difficili per salvaguardare i servizi e non erodere il nostro welfare", hanno dichiarato i sindaci. "ASP, superata la crisi pandemica, dimostra che una gestione pubblica può essere efficace, trasparente e vicina ai cittadini".