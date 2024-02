Più sicurezza con la rotonda a Lugo Sud

Sono diversi gli interventi di cui si è discusso durante la riunione della consulta di Lugo Sud avvenuta nella serata di martedì.

L’assessora ai Lavori pubblici, Veronica Valmori, ha evidenziato lo stato in cui si trovano tre progetti, legati alla riqualificazione dell’area e alla messa in sicurezza del territorio.

Si parte con la rotatoria fra le vie Piano Caricatore, viale Masi e viale De Pinedo.

Il cantiere, che partirà all’inizio del mese prossimo, permetterà, per 180 mila euro, di sostituire gli attuali elementi provvisori con una struttura definitiva, di mettere in protezione il percorso ciclo-pedonale funzionale per il transito dei pedoni e dei ciclisti e di sistemare i parcheggi a pettine lungo viale De Pinedo, utili ad assorbire la sosta legata alla stazione. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta nel dicembre scorso.

"Un intervento molto atteso – ha sottolineato Valmori – dove andremo a mettere in sicurezza e in ordine un comparto viario strategico del nostro Comune prestando tutta l’attenzione possibile alla fase delicata del cantiere in modo da limitare al minimo i disagi al traffico".

Le modifiche che saranno apportate alla circolazione dei mezzi in funzione dell’avvio dei lavori saranno comunicate prima della loro partenza nell’ambito di una nuova riunione di Consulta allargata ai quartieri di Lugo Sud e Lugo Centro.

Il secondo degli interventi, all’ordine del giorno della riunione di consulta, riguarda la riqualificazione dell’area ex Cepal, acquistata in buona parte dalla società Si Computer per trasferire lì il complesso produttivo.

Al momento sono stati completati i lavori di costruzione del deposito in attesa che possano iniziare anche quelli legati all’area produttiva e alla realizzazione degli uffici.

Novità in vista anche per la creazione della vasca di laminazione, progetto funzionale alla messa in sicurezza idrica dell’area. Il passo che il Comune compirà nel prossimo futuro riguarda l’acquisizione dell’area giudicata idonea dal Consorzio di Bonifica per ospitare la vasca, collocata in angolo fra le vie San Giorgio e Madonna delle Stuoie.

Al momento il Comune di Lugo è in attesa della risposta da parte del Demanio, chiamato a esprimersi a proposito della congruità della cifra con la quale sarà acquisito il campo. Le risorse utilizzate saranno quelle incamerate dalle compensazioni delle attività di estrazione del gas, per una disponibilità che in totale ammonta a circa un milione di euro.

Monia Savioli