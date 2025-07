Più sicurezza e meno consumi, lampioni a led nella ciclabile

Nuova veste per la ciclabile di Pieve Tho e per via Siepi, a Brisighella. In questi giorni, infatti, sono entrati in funzione i punti luce a led, che fanno parte del piano di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione cittadina. Oltre a questo intervento, sono stati già realizzati gli impianti in viale delle Terme, via Ciani e via Emiliani, a conclusione della tranche di opere cantierizzate grazie al decreto crescita 2024. Per la realizzazione di questo specifico tratto di illuminazione il Comune di Brisighella ha investito oltre 20 mila euro. Lungo la ciclabile sono stati posti sei nuovi punti luce in acciaio di tre metri d’altezza con corpi illuminanti a led, in aggiunta ai quattro esistenti.

Sono a led anche i nuovi lampioni su via Siepi, presenti lungo la strada che conduce alla Pieve in Ottavo, prima sprovvista di pubblica illuminazione. Per questo tratto il Comune ha scelto di mantenere la tipologia di illuminazione con pali più bassi e con lampioncini artistici a lanterna sospesi, già presenti in via Maglioni, viale De Gasperi e via Fratelli Cardinal Cicolani. Una scelta dettata dalla vicinanza alla pieve, uno dei punti di maggior interesse del territorio.

"Siamo soddisfatti di aver migliorato la vivibilità della nostra città – commentano il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e Dario Laghi, assessore alla Polizia municipale e Sicurezza urbana –. I nuovi lampioni oltre a migliorare l’aspetto delle nostre strade, garantiscono una maggiore sicurezza ai cittadini e un miglioramento nei consumi energetici".