"Più strategie per ridare spazio ai fiumi"

’Oltre l’alluvione’, titolo dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Lugo, c’è la necessità di ripensare a tutto il reticolato idrico del territorio. La vicepresidente della Regione Irene Priolo, intervenuta a fianco del sindaco della città Davide Ranalli e ai tecnici di Agenzia per la sicurezza territoriale, Consorzio di Bonifica ed Hera, ha raccontato al pubblico presente – meno delle aspettative – delle 60.000 frane aggiuntive provocate dall’alluvione del maggio scorso, dei 23 fiumi esondati in contemporanea, degli 85 milioni di tonnellate di terra che si sono mossi, pari a 47 kilometri quadrati ed anche delle 150.000 tonnellate di rifiuti raccolti. "Dobbiamo ridare ai fiumi i loro spazi – ha sottolineato parlando delle azioni messe in campo per riportare il territorio in sicurezza –. Durante gli eventi di maggio in cui ha piovuto ininterrottamente per ben 2 volte per 48 ore consecutive anche i tratti non arginati dei fiumi hanno esondato. In quei giorni sono andati in crisi tutti i reticoli idrici del territorio. Per questo dobbiamo mettere in campo più strategie contemporaneamente". Compresi gli interventi in collina per evitare le frane. Sul fronte vegetazione – tema sollevato a più voci dalla platea che ha lamentato il persistere di tratti densi di alberature all’interno degli alvei – Priolo ha ricordato "l’importante scopo che la vegetazione riveste come mezzo di fitodepurazione delle acque. Perché – ha aggiunto – non bisogna dimenticare che un terzo dell’acqua che beviamo proviene dai fiumi".

L’incontro organizzato al PalaSabin ha riportato l’attenzione sugli interventi eseguiti per ripristinare la normalità. Da parte dell’Agenzia di sicurezza territoriale, Marco Bacchini ha sottolineato gli interventi eseguiti finora per ricostruire i tratti di argine rotti e danneggiati. "Ora – ha spiegato – gli interventi continuano in collina. Le quote arginali in pianura sono state riportate ai livelli precedenti, in alcuni casi, come a Cà di Lugo, anche rinforzandole".

Da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, l’attenzione è dedicata al ripristino della rete dei canali messa a dura prova dagli eventi alluvionali. "A questi interventi sono destinati 95 milioni di euro – ha spiegato Paola Silvagni, responsabile della direzione lavori –. Due milioni e 600.000 euro sono stati già spesi e altri 10 milioni saranno utilizzati a breve sui 180 km di canali per i quali a breve interverremo". Nel futuro c’è la realizzazione della cassa di espansione sulla Canaletta Budrio più il completamento di quella già esistente sullo scolo Brignani oltre alla realizzazione dell’impianto idrovoro nella zona di Lugo Ovest e Sud per alleggerire i rischi su via Paurosa. Sul fronte Hera, il referente Marcello Toni ha riferito dell’ampliamento del depuratore con la realizzazione di una vasca di prima pioggia in grado di contenere 5.000 metri cubi e ha sottolineato l’esigenza di adeguare il sistema fognario, sottodimensionato rispetto alle nuove necessità.

Da parte dei cittadini tante ancora le domande ma soprattutto i timori che hanno prodotto la creazione di comitati, come quello di via degli Sforza, dove la valvola della rete fognaria ha di fatto bloccato a maggio il flusso dell’acqua, e quello della zona di via Leopardi che ha consegnato all’amministrazione una petizione con 250 firme e tre domande tutte legate al dimensionamento delle rete scolante.

Monia Savioli