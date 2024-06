Più treni in riviera d’estate. Due corse in più tutti i sabati: "Per il 2025 chiediamo una Freccia"

Due treni in più il sabato, fino a sei nei festivi. Il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Bologna e la riviera durante l’estate si gioca, come avviene tutti gli anni, più su Rimini che su Ravenna. Si parte questa domenica, 9 giugno. "Già oggi ci sono tanti collegamenti che da Bologna arrivano a Ravenna e scendono fino a Rimini – spiega l’ad di Trenitalia Tper Alessandro Tullio –, sono 14 coppie di treni al giorno. Non ci sono più le rotture di carico da Ravenna verso Cervia. E il sabato i treni col potenziamento da 14 diventeranno 16, due in più". I treni, come spiega Tullio, toccano poi tutte le fermate intermedie nel nostro territorio. Un miglioramento lieve, soprattutto se si considera che sono previste fino a 140 corse al giorno da e per Rimini, con punte di cinque treni l’ora fra Bologna e la città felliniana. Certo, la situazione di Ravenna è diversa. Già qualche mese fa si è discusso della linea che collega la nostra città a Bologna, classificata da Legambiente come una di quelle con maggiori ritardi e disagi in Italia. "Anche nel rispetto dei sondaggi e delle opinioni di ciascuno, è un dato un po’ parziale – prosegue Tullio –. Non nego che ci siano stati una serie di problemi e di giornate critiche, ma la linea che porta da Faenza e Castel Bolognese e poi fino a Ravenna è complessa, perché ci sono diversi servizi che si interfacciano su un semplice binario, dove incroci e precedenze sono ben determinate. Se c’è un guasto di qualsiasi natura, o anche eventi meteorologici come l’anno scorso, la soluzione è più complessa rispetto alla linea a doppio binario. Abbiamo fatto dei potenziamenti nei punti in cui sono state riscontrate le criticità maggiori, come i passaggi a livello, e nell’ultimo periodo l’affidabilità della linea è aumentata".

Obiettivo generale del potenziamento del servizio ferroviario d’estate è ridurre il traffico in autostrada, come ha detto l’assessore regionale Andrea Corsini: "Vogliamo conquistare sempre più utenza al trasporto pubblico e favorire il decongestionamento delle arterie stradali, soprattutto in un periodo come quello estivo".

L’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini ha anche illustrato l’idea lanciata per l’estate 2025: ’deviare’ una delle Frecce provenienti da Milano e in passaggio a Bologna verso Ravenna e la costa romagnola, in vista dei disagi che si creeranno coi cantieri del Passante nel capoluogo di regione. Si tratta di una proposta fatta a Trenitalia, ma ancora non si sa se diventerà realtà. "A maggior ragione nell’estate 2025 bisogna potenziare ulteriormente il servizio ferroviario per dare un’alternativa in più – dice Corsini –. Chiediamo che quando si arriva a Bologna una delle Frecce che poi vanno verso Rimini venga deviata verso Ravenna e poi faccia le fermate dopo Ravenna lungo la costa, nelle altre località della riviera. E che poi si innesti su Rimini. È una richiesta che abbiamo fatto a Trenitalia, dovremo vedere nelle prossime settimane".

sa.ser