"Più turisti, ma i negozi chiudono. Nei dati anche gli alloggi privati"

La lista civica Cambia con Me - Mazzolani sindaco, mette i puntini sulle ’i’ rispetto ai dati turistici, commentati positivamente dall’amministrazione comunale. "Quando si leggono dati positivi non c’è che festeggiare perché questo vuol dire che i fatturati crescono, le imprese fanno più utili, maggiore occupazione e le attività commerciali dovrebbero ampliarsi e aumentare, così purtroppo non è. Sentiamo gli albergatori lamentarsi così come gli stabilimenti balneari che hanno lamentato, ma era ampiamente visibile, il vuoto infrasettimanale in modo particolare nel mese di luglio dal lunedì al venerdì, ma c’è chi dice che queste categorie si lamentano tutti gli anni a mo’ di ritornello, certo è che una località che fa più presenze e che si distingue dalle altre località della riviera romagnola dovrebbe diventare appetibile anche per il commercio e invece ogni anno chiudono negozi e le notizie che arrivano sono che esiste una tendenza ad andarsene".

"Come può essere che con un trend in crescita di arrivi e presenze i fatturati diminuiscono, le attività chiudono e la tendenza è quella di andarsene in altre località? Da una intervista all’Assessore Regionale, Roberta Frisoni, la dichiarazione che quest’anno si sono registrate il 40% delle presenze dall’affitto di appartamenti". Dal sito della Regione si legge "che nei dati mensili del 2025 viene introdotta una novità relativa alle tipologie di strutture considerate al fine dei conteggi di arrivi e presenze: da quest’anno, infatti anche gli arrivi e le presenze registrate dagli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ovvero dagli altri alloggi privati saranno considerati ai fini della pubblicazione mensile dei dati. Se i dati turistici negli alloggi privati rappresentano il 40% del totale, si capisce il contrasto tra i dati e la realtà".