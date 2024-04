Più videosorveglianza. In arrivo 8 nuovi varchi

Otto nuovi varchi targa saranno a breve installati nel territorio faentino. Tanti sono i nuovi dispositivi, in grado di rilevare il passaggio dei veicoli motorizzati, che entreranno in funzione entro il mese di agosto e che consentiranno di implementare il sistema di videosorveglianza dell’Unione della Romagna Faentina. I dispositivi saranno installati lungo le direttrici di accesso e di uscita dalla città facendo così salire a 18 la dotazione complessiva di varchi all’interno del territorio. A quel punto, come spiegato dall’assessore alla sicurezza di Faenza Massimo Bosi, ne mancheranno solo una decina per arrivare a 28, ovvero al numero di varchi targa ipotizzato nel ben più ampio progetto di sicurezza territoriale. "Entro il 2025 metteremo a regime 28 varchi targa in tutto il territorio dell’Unione – spiega Bosi –. Dal 2020 portiamo avanti l’accordo regionale. Nel 2022 abbiamo lavorato su Riolo, Brisighella e Casola Valsenio. Sostanzialmente adesso ritorneremo a implementare gli impianti di Faenza e Solarolo. A Castel Bolognese invece, che è stato il primo comune nel quale due anni fa installammo le telecamere di contesto e i primi varchi targa, ritorneremo ad implementare le dotazioni nel 2024. Stiamo già preparando il progetto che consentirà di completare la perimetrazione del territorio".

In questo modo il perimetro dei comuni dell’Unione della Romagna Faentina, così come i confini tra i comuni ed i tratti viari più trafficati, saranno ‘coperti’ e le telecamere potranno rilevare l’ingresso e l’uscita dal territorio di veicoli targati, inviando in tempo reale i dati alla centrale operativa della Polizia Locale dell’Urf, e non solo.

"Tutti i dati sono messi a disposizione di tutte le forze dell’ordine – sottolinea l’assessore Bosi –, anche i Carabinieri e la Polizia di Stato potranno vedere le rilevazioni. L’obiettivo è riuscire ad intercettare per esempio veicoli rubati, o veicoli segnalati legati a furti. Attraverso i varchi già attivi lo scorso anno furono individuati al 90% i casi di omissione di soccorso". Il costo complessivo delle nuove installazioni è incluso nell’accordo di programma tra Urf e Regione la realizzazione del progetto ‘Sicurezza urbana in Unione: l’Unione rinasce’, con impegno di spesa cofinanziato per l’anno 2023 pari a 151mila euro. Nel progetto, che tra le finalità annovera un intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del territorio unionale, con specifica attenzione al comune di Faenza, sono previste e finanziate una serie di iniziative educative, oltre all’erogazione del contributo di 113 mila euro (complessivi 90mila euro per parte regionale) per il potenziamento dei varchi targa faentini. In totale alla fine del 2025 quando tutti i varchi saranno in funzione, il costo complessivo degli investimenti per perimetrare il comprensorio "ammonterà a 470mila euro – conclude Bosi –. Dopodiché stiamo già lavorando agli accordi con altri territori". Nello specifico l’interscambio dei dati con Imola e Forlì. "Per il momento abbiamo già una convenzione provinciale con il comune di Russi. Una volta perimetrato il territorio dell’Unione sottoscriveremo le convenzioni con gli altri comuni".

Damiano Ventura