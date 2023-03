Più volontari contro lo spreco di cibo

’Ce ne facciamo Cargo’, il progetto di volontariato per il recupero delle eccedenze alimentari per donarli in solidarietà, promuove per stasera, insieme a Stadera Spazio Mercato Cooperativo, un incontro di coinvolgimento sul progetto, per presentarlo alla cittadinanza ma soprattutto per cercare supporti e volontari utili ad ampliare il servizio, che da febbraio ha raccolto e donato oltre 100 kg di alimenti altrimenti destinati a divenire rifiuto.

L’appuntamento è dalle 20.30 in via Cesari 73, presso la cooperativa Stadera: saranno presenti l’assessora al Volontariato Federica Moschini, il coordinamento Ecologia di Comunità, impegnato sul contrasto alla povertà alimentare e Caritas diocesana di Ravenna-Cervia, a cui vengono o consegnati i prodotti recuperati. Come anteprima, dalle 19 sarà effettuata una visita al punto vendita di Stadera con illustrazione del progetto di food coop.