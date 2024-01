PlatoNico: "Ma non canto solo d’amore"

Si intitola ‘Venire dal nulla’ il nuovo singolo del cantautore ravennate PlatoNico, al secondo Nicolas Neri, che arriva esattamente a sette mesi di distanza dal poetico ‘Prometto’. Da qualche giorno è disponibile su Spotify. È un grido potente dell’anima tradotto in musica, che abbraccia tutti coloro che hanno sofferto ma che poi si sono dimostrati resilienti fino alla rinascita personale. "Ho scritto questo brano scavando tra le macerie del mio passato – racconta PlatoNico – e i piccoli e grandi detriti lasciati sul mio cuore. Non è solo un manifesto di rivalsa in chiave elettro-pop, ma anche una confessione un diario emotivo capace di tracciare un percorso di dolore per metabolizzarlo, superarlo e porvi fine". L’artista si mette dunque a nudo per offrire al pubblico uno sguardo intimo sulla sua vita, partendo dalla separazione dei suoi genitori e il rapporto conflittuale con suo padre, fino alle sfide che ha dovuto affrontare crescendo. Il suo è stato per tanto tempo un cammino solitario attraverso un’infanzia difficile, segnata da silenzi e segreti. La frase chiave del brano è: "Ho un demone dentro di me, una crepa che non può guarire". È in qualche modo un’ammissione di fragilità e forza al tempo stesso. Con il suo flusso di coscienza, sincero e struggente, PlatoNico accetta la lotta interiore come parte integrante del suo essere, riconoscendo che – nonostante le ferite del passato – è sempre possibile trovare la forza necessaria per andare avanti e costruire un futuro in linea con le proprie attitudini, i propri valori e le proprie passioni.

Il videoclip ufficiale che accompagna il singolo è una rappresentazione visiva di questo combattimento interno. Il filmato, diretto da Luce Lee Josh, mostra il PlatoNico adulto che abbraccia il suo Io bambino, in un gesto di consolazione e accoglimento, promettendogli che tutto andrà bene e che, oltre il dolore, esiste la calda luce della speranza e l’ardente fiamma del riscatto. Nel finale, sboccia il racconto commosso della rinascita che invita e incoraggia a superare le paure per poter finalmente raggiungere sogni e obiettivi. "Non importa da dove veniamo, perché possiamo sempre scegliere dove andare", suggerisce PlatoNico. Il 25enne, cresciuto da solo con la madre, ha trovato sin dall’adolescenza, una valvola di sfogo per il suo malessere interiore nella musica e nella scrittura. Il suo esordio musicale risale al 2021 con ’28 Aprile’, con cui rivela l’intensa emozionalità della sua scrittura, a cui fa seguito nel 2022 l’energica ‘Vita stretta’ e la suggestiva ‘La fragilità’. Pochi mesi dopo, pubblica ‘Sharks Land’, una catarsi elettro-pop-rock, scritta e interpretata in lingua inglese.