Play Park 3000, quali sono i motivi della chiusura?

In realtà nella sua lettera c’è già la risposta: i proprietari dello storico locale aperto nel 1973 a Punta Marina hanno dichiarato di voler chiudere perché, anche se il posto, anche lei lo ha scritto, funziona, loro non hanno più le forze per andare avanti.

Quando il Play Park 3000 ha aperto era probabilmente un locale all’avanguardia e tra i pochi di quel genere. Oggi la concorrenza è tanta ed è anche cambiata la concezione dei locali serali, soprattutto quelli estivi.

In tutti questi anni ha continuato ad avere una clientela fedele, come si poteva vedere anche solo passando in auto.

La proprietà ha chiesto di poter inserire nell’area anche del ricettivo, ma il Comune non ha accolto la proposta. Sarebbe stata una trasformazione importante, radicale, il tentativo da parte dei proprietari di rinnovarsi. Evidentemente non se la sono sentita di continuare con le stesse modalità con cui hanno lavorato in questi cinquanta anni.

Ma potrebbe non essere un addio definitivo, perché la famiglia Cavallucci, proprietaria, ha assicurato che niente verrà toccato e chissà che, in futuro, il Play Park non possa nuovamente aprire.