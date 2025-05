Playoff B Nazionale: Blacks sfidano Liofilchem Roseto in Abruzzo

Si alzerà domani il sipario sulla serie playoff tra Blacks e Liofilchem Roseto, considerata da tutti, la squadra più forte di tutta la B Nazionale. Il primo atto si giocherà in Abruzzo alle 20, stesso parquet sul quale andrà in scena gara 2 in calendario martedì alle 20.45. La serie si sposterà poi in Romagna venerdì 16 per gara 3 (ore 20.30). L’eventuale gara 4 sarà ancora al PalaCattani domenica 18 alle 20 ed infine la decisiva quinta sfida sarà mercoledì 21 maggio alle 20.45 a Roseto.

I faentini partono da sfavoriti, ma avranno il vantaggio di essere tranquilli e senza nessuno pressione, che invece avranno gli abruzzesi, sconfitti in finale nelle ultime due stagioni e presentatisi quest’anno con un roster di altissimo livello, ‘condannato’ a salire in A2. Per qualità ed esperienza, nessuno in tutta la B ha un simile organico, con giocatori come la guardia Austikalnis, migliore realizzatore dei suoi, o il pivot Sacchetti, con presenze nella nazionale maggiore, che sono soltanto due dei dieci atleti nelle rotazioni che possono essere decisivi.

Tanti saranno anche gli ex. In maglia rosetana ci sono Pastore, a Faenza nelle ultime due stagioni, Donadoni, che proprio nei Raggisolaris nel 2016/17 ha spiccato il volo verso l’A2, e Tiberti, in Romagna nell’annata 2019/20 interrotta a causa del Covid, mentre nei Blacks c’è Poletti, arrivato nell’estate 2023 a Roseto e passato a Faenza nel gennaio 2024. Interessante sarà anche il confronto in panchina tra Garelli e Gramenzi, gli allenatori con il maggior numero di campionati vinti di tutta la serie B.

Le due formazioni si sono affrontate in quattro occasioni con la Liofilchem che conduce 3-1 e l’ultima sfida, giocatasi ad aprile del 2024 al PalaCattani e vinta dai Blacks, è stata al centro anche delle cronache extrasportive. Durante la partita, i tifosi rosetani hanno infatti fatto scoppiare un rumoroso petardo creando panico e paura all’interno del palasport e procurato molti danni all’impianto nella zona riservata ai tifosi ospiti.

Luca Del Favero