Pneumatici fuori uso:. Confartigianato interviene sul Ministero

Confartigianato nazionale ha lanciato un nuovo appello al Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica sull’emergenza raccolta dei pneumatici fuori uso, che continua ad essere discontinua ed insufficiente da parte dei consorzi obbligatori, costringendo così autoriparatori e gommisti ad operare in una continua condizione di emergenza, ed esponendoli al rischio di incorrere in pesanti sanzioni amministrative, oltre a creare gravi conseguenze per l’ambiente e per la salute della

collettività. A fronte di quadro attuale estremamente critico, Confartigianato ha sollecitato un’urgente definizione della problematica attraverso, soprattutto, misure di carattere strutturale, anche di natura legislativa.