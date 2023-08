Pnrr, 2 milioni alla Provincia Saranno usati in tre scuole per rifarne le palestre

Tra le risorse assegnate dal ministero dell’Economia e delle finanze nell’ambito del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia, ci sono quasi due milioni di euro (1.950.000) per tre interventi in altrettante palestre di scuole della provincia di Ravenna: quelle degli istituti professionali Alberghiero di Cervia e Persolino - Strocchi di Faenza e quella del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna.

Per tali interventi, del valore complessivo di 13,6 milioni, la Provincia aveva già ottenuto 7,8 milioni di fondi Pnrr, ai quali ora si aggiungono questi 1,95. Il resto delle risorse occorrenti, 3,85 milioni, saranno messe a disposizione dalla Provincia attraverso la sottoscrizione di mutui. Nel dettaglio, degli ulteriori 1,95 milioni stanziati, 750mila euro concorreranno a finanziare la nuova palestra dell’istituto Alberghiero di Cervia (intervento da 4,9 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere indifferibili per complessivi 3,75 milioni e con fondi della Provincia per 1,15) ora sottodimensionata. La parte in ampliamento verrà sfruttata per realizzare il campo da gioco, lo spazio per il pubblico e relativi servizi, tutti i vani tecnici necessari per garantire l’autonomia e il sezionamento impiantistico dell’ampliamento, gli spazi deposito a servizio sia della scuola che delle società sportive e due spogliatoi dimensionati per minimo 25 persone con relativi servizi igienici e docce. Tutti gli spazi saranno accessibili anche ai diversamente abili. L’area per il gioco sarà dimensionata in modo tale da poter contenere i campi omologati per la pallavolo, per il basket e per il calcio a 5. Previsti interventi di demolizione e ricostruzione delle palestre del liceo classico Dante Alighieri (intervento da 5,5 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere non rinviabili per complessivi 3,5 milioni e con fondi della Provincia per 2) e dell’Istituto Persolino - Strocchi di Faenza (intervento da 3,2 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere anche in questo caso indifferibili per complessivi 2,5 milioni e con fondi della Provincia per 700mila euro). L’intervento al Persolini - Strocchi consiste nella demolizione del corpo di fabbricato destinato a sola palestra e nella sua successiva ricostruzione.