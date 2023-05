Pnrr e nuove scuole tra i temi dei candidati

di Monia Savioli

Sono la passerella di legno che circonda la Rocca e la valutazione delle possibilità offerte dai finanziamenti derivati dal Pnrr relativi alla realizzazione di nuove scuole i due argomenti che tracciano una divisione fra le due liste civiche candidate alle prossime amministrative di Bagnara di Romagna. Il confronto, organizzato dal settimanale Nuovo Diario Messaggero, ha messo a confronto, mercoledì sera, il candidato a sindaco della lista civica Vivi Bagnara tutt’ora alla guida del comune, Mattia Galli, con la concorrente per lo stesso ruolo in rappresentanza dell’altra lista civica UniAMO Bagnara, Magda Tampieri. I cittadini di Bagnara, riuniti nel palazzetto dello sport e divisi negli spalti fra le due tifoserie, hanno ascoltato i punti salienti dei programmi elettorali sui quali saranno chiamati a esprimersi durante le votazioni organizzate nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio. Per entrambe le liste il futuro di Bagnara deve passare da un potenziamento della forza attrattiva della città inserita fra i borghi più belli d’Italia sia da un punto di vista turistico sia da un punto di vista economico, soprattutto in relazione all’ apertura nel 2027 del nuovo casello autostradale a Castel Nuovo, dalla valorizzazione dei servizi al cittadino tramite la creazione di spazi per i giovani e l’ulteriore sviluppo dei servizi per i cittadini più fragili e dal rapporto con l’Unione dei Comuni ritenuto fondamentale per le opportunità che offre. Le differenze si giocano sulle modalità con le quali questi intenti debbano essere tradotti in realtà. Galli punta sulla creazione di uno sportello di promozione turistica dinamico in grado di coordinare gli eventi e le attività condivise con le oltre 20 associazioni di volontariato presenti, Tampieri chiede più eventi e una maggiore cura del borgo a partire dalla passerella che soffre a suo parere di scarsa manutenzione. Ed è proprio la passerella in legno che circonda la Rocca realizzata durante l’amministrazione Ciarlariello, a dividere in particolare i due candidati. "Il problema passerella è prima di tutto progettuale – ha sottolineato Galli –. Il materiale scelto non è il più adatto e anche con le dovute manutenzioni si scivola lo stesso. Il legno comunque si consuma al di là delle manutenzioni ed i pini ed i platani che con le radici alzano le assi, ci sono sempre stati. Se vinceremo accetteremo comunque questa eredità". Per Tampieri il problema non è progettuale ma solo legato alla manutenzione.

"Se non è sufficiente l’ordinaria manutenzione occorre intervenire con la manutenzione straordinaria – ha detto –. Sicuramente una toppa la metteremo. In più intendiamo valorizzare il percorso inserendo ad esempio dei monitor per vedere la Rocca". L’altro punto che segna lo scollamento riguarda l’utilizzo delle risorse del Pnrr destinate alla realizzazione di nuove scuole. "A Bagnara la scuola materna c’è, è paritaria e non pubblica – ha chiarito Galli –. Quale sarebbe l’utilità di realizzare una nuova scuola tramite i fondi del PNRR che oltre all’investimento andrebbe a gravare come gestione sul Comune che oggi spende meno di 50.000 euro all’anno per la convenzione con l’Istituto? In questo modo viene garantito il servizio in un immobile controllato e sicuro". Diversa la prospettiva di Tampieri. "Il Pnrr è un treno che passa e che forse non ritorna. Per questo – ha sottolineato – occorre portarsi a casa il più possibile. Altri comuni come Conselice, Riolo Terme e Lugo hanno utilizzato i fondi messi a disposizione per fare nuove scuole. Averne una propria credo sia importante anche per un paese piccolo come Bagnara".

Poi le battute finali, dedicate agli "spot" elettorali, anticipate dalla richiesta di elencare un pregio ed un difetto del proprio concorrente. "Non voglio parlare di difetti ma sono di pregi – ha iniziato Galli parlando di Tampieri. "Il pregio di Magda sta nella sua solarità e nella capacità di stare in mezzo alla gente. Perché votare Vivi Bagnara? Per ciò che la lista rappresenta. Siamo tutti residenti e impegnati nella vita della città. Quello che non dimenticheremo mai di fare è di ascoltare e dialogare con i cittadini e con l’altra lista". Per Tamperi il pregio di Galli sta "nell’abilità di raccontare le cose, pregio che può diventare anche un difetto quando la dialettica viene usata per non fare capire le cose. Come lista vogliamo rendere i cittadini partecipi della vita di Bagnara in modo sincero e leale. Se vinceremo faremo sentire la loro voce". L’appuntamento alle urne a Bagnara di Romagna è per domenica 14 maggio dalle dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15.