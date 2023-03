Pnrr: fondi per l’edilizia scolastica alla scuola d’infanzia Arcobaleno

Il Comune di Bagnacavallo ha ottenuto un nuovo e importante finanziamento nell’ambito delle risorse sull’edilizia scolastica messe a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Si tratta di 540mila euro che si andranno ad aggiungere ai 60mila messi a disposizione dal Comune come quota di cofinanziamento per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Bagnacavallo.

Tale finanziamento, ottenuto grazie anche al supporto della Regione e Provincia, va ad aggiungersi al contributo Pnrr di 217mila euro ricevuto nei mesi scorsi, grazie al quale si procederà alla messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola elementare di Bagnacavallo.

"Ancora una volta – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – raccogliamo i frutti di un costante lavoro di analisi e progettazione portato avanti negli anni. Aver infatti lavorato in anticipo eseguendo le verifiche di vulnerabilità sismica ed elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economico prima che uscissero i bandi ci ha permesso di farci trovare pronti non appena si è aperta la possibilità di intercettare nuovi finanziamenti Pnrr. Con questo intervento andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello nel percorso di messa in sicurezza delle nostre strutture scolastiche, che già negli scorsi anni hanno visto la realizzazione di numerosi interventi di miglioramento e adeguamento sismico".

"La scuola è luogo di formazione, educazione e socialità – aggiunge la vicesindaca e assessora alle Politiche educative Ada Sangiorgi – e l’ambiente in cui queste importanti funzioni vengono assolte è fondamentale. Il nostro compito è far sì che i giovani del territorio possano crescere in strutture sicure, sostenibili e accoglienti. Come Amministrazione comunale siamo al lavoro affinché sia così e sempre più scuole siano rinnovate".

Con l’aggiudicazione di questo ulteriore finanziamento, sale complessivamente a oltre 6 milioni di euro l’ammontare delle risorse che il Comune di Bagnacavallo è riuscito ad intercettare partecipando ai diversi bandi Pnrr.