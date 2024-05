"Pnrr, il Governo ci taglia i fondi"

Il Comune ha già avviato le procedure di adesione per ottenere i finanziamenti Pnrr per un nuovo asilo nido. Il decreto ha fissato i criteri di individuazione dei comuni e di distribuzione delle risorse, fra i quali è presente anche Cervia con un finanziamento di 1.440.000 euro. Il Pd critica i contenuti dei decreti attutativi della legge di bilancio, che penalizzerebbero "i Comuni virtuosi, come Cervia, che è riuscita a

candidare decine di milioni di euro di progetti, da quelli del Parco delle Saline all’intervento sul lungomare. Si parla di un milione di euro di tagli solo in quattro anni".