"Pnrr, il Governo ha tolto 57 milioni di euro al Ravennate"

"Il governo ha annunciato il definanziamento di 9 misure del piano nazionale di resilienza e resistenza. Per gli enti locali significa un taglio di risorse per oltre 13 miliardi. Nella sola provincia di Ravenna saranno cancellati investimenti per 56,97 milioni di euro sui 132,86 assegnati dal PNRR, ossia il 43%".

A denunciarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. Si tratta, spiega il grillino, di "una mazzata terribile che rischia di far saltare i conti dei Comuni e bloccare investimenti e cantieri attesi da anni, fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori. L’ennesima conferma di quanto questo governo sia inadatto, incapace, pericoloso". Tra questi investimenti tagliati "figurano manutenzioni straordinarie e la messa in sicurezza di strade comunali a rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico di edifici pubblici, nuove infrastrutture verdi, progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Il governo Meloni sta cancellando investimenti fondamentali per disegnare il futuro di Ravenna e dei nostri territori". Si tratta, dunque, di un taglio consistente di fondi per la nostra provincia, quasi la metà di quelli previsti dal Pnrr.