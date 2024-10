Pnrr, lavori quasi ultimati alla primaria ‘Marconi’

Il 2024 volge quasi al termine e si avvicina la scadenza fissata dall’Europa per poter utilizzare i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza): a metà del 2026. In questo ambito Lugo è stata capace di attrarre investimenti in ambito scolastico per l’ammodernamento di alcuni edifici o la costruzione di nuovi plessi. "Le tante risorse che siamo riusciti a intercettare – commenta l’assessora ai Lavori pubblici e Patrimonio, Veronica Valmori – sono frutto di un accurato monitoraggio da parte della struttura tecnica del Comune su tutto il patrimonio, con grande attenzione all’aspetto energetico e sismico soprattutto delle scuole". Chi ha visto i lavori già completati è la scuola dell’infanzia Vincenzo Capucci, che era stata candidata per un intervento di messa in sicurezza sismica e antincendio, ma che ha dovuto subire anche la devastazione dell’alluvione dello scorso anno. Iniziato nel dicembre del 2022, il cantiere è stato sospeso per nove mesi per il ripristino del post alluvione, per poi terminare la scorsa estate. In questo caso si trattava di fondi inizialmente Pnrr, ma che successivamente sono stati trasformati in ministeriali.

Stanno per completarsi anche i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare ‘Marconi’ di San Bernardino. I fondi Pnrr sono stati pari a 360.000 euro, con un contributo delle casse comunali di 40.000 euro per andare a raggiungere il monte lavori di 400.000 euro. Iniziati nell’ottobre 2023, si concluderanno entro fine anno. Grande attenzione è stata data all’aspetto didattico, quindi i cantieri, anche se in concomitanza con le lezioni, sono stati programmati in maniera da interferire il meno possibile. Altri soldi dal Pnrr e altro cantiere già concluso è quello per l’efficientamento energetico e rifacimento del tetto della scuola media ‘Baracca’. Un anno di lavori, da settembre 2023 ad agosto ‘24, per la spesa complessiva di 130.000 euro. Fiore all’occhiello delle varie partite Pnrr scolastico è, naturalmente, la nuova costruzione della scuola dell’infanzia ‘La Filastrocca’. "Abbiamo colto l’opportunità del Pnrr candidando un progetto ambizioso – commenta l’assessora Valmori –, funzionale negli spazi, moderno nei materiali ed energeticamente sostenibile. Un luogo accogliente e stimolante per le bambine e i bambini del nostro territorio è un investimento per il futuro di tutta la comunità". Nei giorni scorsi è stata posizionata la struttura in legno della copertura dell’edificio che, con il suo andamento curvilineo, connota il nuovo design della scuola. Sono tre i milioni di euro che arrivano dall’Europa per consegnare alla città di Lugo questo nuovo plesso scolastico che, imprevisti permettendo, dovrebbe vedere disallestire il cantiere nei primi mesi del prossimo anno.

Matteo Bondi