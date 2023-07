Pnrr, riunione in Prefettura "Soddisfazione: opere piccole e medie, il 68% già validato"

Si è svolta ieri mattina in Prefettura a Ravenna una riunione presieduta dal prefetto Castrese De Rosa, con la partecipazione del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Forli-Cesena-Rimini-Ravenna, Cinzia Farinelli, insieme ai rappresentanti dei 18 Comuni della Provincia, per il coordinamento, gestione e monitoraggio dei Progetti PNRR.

"Dai dati illustrati – si legge nella nota – è emersa una situazione lusinghiera per il territorio ravennate: ad oggi su 259 progetti, a valere su tutte le misure, finanziati dal PNRR per un ammontare complessivo di 135.968.727,87 euro, il 68% delle piccole e medie opere ha già ottenuto la pre-validazione sul sistema Regis, necessaria per consentire il pagamento degli acconti previsti, nonostante i gravi problemi che i Comuni hanno dovuto affrontare per gli eventi alluvionali di maggio scorso".

"Vogliamo ringraziare – hanno affermato il prefetto De Rosa e il direttore della Ragioneria territoriale Farinelli – tutti i Comuni per la grande reattività dimostrata che, nella fase emergenziale determinata dall’alluvione, hanno comunque adempiuto con tempestività ed efficacia a tutte le procedure essenziali per ricevere i pagamenti previsti".

Durante l’incontro, tutti i componenti del Presidio territoriale unitario formato da rappresentanti della Prefettura e della Ragioneria Territoriale dello Stato hanno concordato, insieme a quelli dei Comuni, di organizzare un momento formativo, in collaborazione con il Ministero delle Finanze – unità PNRR, al fine di agevolare gli operatori nella gestione della piattaforma informatica.

"Verranno altresì organizzate – continua la nota – anche delle specifiche video conferenze finalizzate a risolvere le problematiche operative, alla presenza dei funzionari della Prefettura e della Ragioneria territoriale dello Stato, in qualità di rappresentanti del Presidio Unitario di Ravenna. L’incontro di coordinamento si è concluso con l’intento di proseguire con le attività, riprendendo le fila della gestione dei progetti dopo l’alluvione e con un plauso al territorio che, nonostante i gravi problemi, ha dimostrato disponibilità e notevole capacità di reazione".