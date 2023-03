Pnrr, scambio di informazioni Ausl-Finanza

E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Ausl Romagna finalizzato ad implementare un tempestivo e periodico flusso informativo verso le Fiamme gialle per il monitoraggio e il controllo degli investimenti dell’Azienda Sanitaria eseguiti con risorse del PNRR. Con il protocollo sottoscritto dal direttore generale dell’Ausl, Tiziano Carradori, e i comandanti provinciali, colonnelli Andrea Mercatili (Ravenna), Alessandro Coscarelli (Rimini) e Vito Pulieri (Forlì), si è regolamentata la collaborazione interistituzionale per rafforzare il presidio di legalità e trasparenza a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche. Si prevede la comunicazione periodica da parte dell’Ausl ai comandi della Finanza competenti di dati e informazioni relative agli investimenti già finanziati, che ad oggi ammontano a complessivi 133 milioni di euro. Saranno comunicati, in particolare, i criteri di selezione del contraente, il timing realizzativo, lo stato di esecuzione, l’elenco delle imprese coinvolte nella fase progettuale ed esecutiva e la localizzazione dei cantieri aperti.