"Poca gente negli autobus per Ravenna"

Il vice presidente del Comitato cittadino di San Bartolo e consigliere territoriale, Paolo Gardini, risponde all’articolo pubblicato sul Carlino il 2 marzo relativo ai problemi del paese

"La questione delle piste ciclabili la tralascio – dichiara Gardini – in quanto potremmo dire che transitando sulla stradina sull’argine destro del fiume Ronco si arriverebbe a Madonna dell’albero dove da anni si parla di costruire un collegamento che ancora non c’è. Per quanto riguarda il collegamento degli autobus San Bartolo-Ravenna, come comitato cittadino abbiamo spinto l’amministrazione ad aumentare il servizio che va bene nelle fasce orarie scolastiche, ma per il resto della giornata è scarso. Si era ottenuto un periodo prova di tre mesi, poi prorogato a sei, ma l’utilizzo da parte della cittadinanza è stato latente per non dire nullo". "Si può ben immaginare – continua Gardini – che l’amministrazione possa aver deciso di sospendere le corse infra settimanali, ma si è riusciti a mantenerlo in servizio alla domenica collegando Ravenna col cimitero di San Bartolo, poche corse giornaliere, ma l’autobus esiste e senza che la cittadinanza lo utilizzi".

"Per quanto riguarda il campo sportivo e relativa area parrocchiale – conclude Gardini – , la Curia da tempo ha avviato le procedure per attivare il progetto di ristrutturazione dell’area per poter organizzare eventi , raduni e feste paesane senza dimenticare che nel periodo estivo la chiesa di San Bartolo, Madonna dell’Albero e Gambellara organizza il Centro estivo estivo al quale partecipano per tre settimane circa 80 bambini e allo stesso tempo si è quasi raggiunto col Comitato Cittadino un accordo sulla manutenzione del campo sportivo per renderlo efficiente. Non mi pronuncio sulla questione della vecchia chiesa di San Bartolomeo, ma posso dire che l’attuale proprietà dopo l’acquisto avvenuto qualche anno fa ha immediatamente avviato i lavori e ultimati a tempo di record per mettere in sicurezza l’area e soprattutto pulirla rendendola perfettamente visibile dall’argine del fiume. Per il resto credo che si debba parlare o intervenire con la Sovrintendenza ai beni culturali, ma questa è un’altra storia"