Pochi bagnanti a Marina Romea Ma al pomeriggio sparisce il divieto

L’acqua del Lamone, tra Marina Romea e Casal Borsetti, è tornata a colorarsi di verde chiaro. Niente a che vedere con quel serpentone d’acqua di color fango filmato da un drone il 23 maggio scorso, a una settimana dall’alluvione. Anche le ondine che si infrangono contro i massi dell’arginatura hanno l’increspatura bianca e non più giallastra. Segnali di speranza, in una zona disastrata dall’alluvione in seconda battuta: qui nessuno è allagato, ma ci ha pensato il Lamone a portare in mare ogni tipo di schifezza raccolta nella furiosa corsa a valle, dopo aver inondato Faenza. Poco più a nord, la stessa cosa l’ha fatta il Destra Reno, scendendo da Conselice. Verso mezzogiorno, il divieto di balneazione accoglie i pochi turisti che si apprestano a fare una passeggiata sul bagnasciuga. Marica Corzani e Franco Minardi sono di Forlì, e hanno comprato casa a Marina Romea.

"Sono anni che veniamo qui – affermano – in spiaggia libera. In questo periodo non è mai stata affollata, ma nemmeno così vuota. E poi la spiaggia, potrebbe essere tenuta meglio. Il divieto di balneazione è una limitazione, soprattutto per chi ha bambini. Speriamo che possa essere tolto al più presto e non più rimesso, perché vorrebbe dire che finalmente si torna a vivere".

Tempo tre ore, e il desiderio della coppia forlivese viene soddisfatto. La Regione rende noti gli esiti dei campionamenti, effettuati da Arpae, nei sette punti del litorale ravennate risultati precedentemente "oltre soglia": analisi a posto e stop al divieto di balneazione a Casal Borsetti, 100 metri a nord della foce del canale Destra Reno, 80 metri a sud della foce dello stesso canale e la zona del Camping; Marina Romea; sempre a Marina Romea 100 metri a nord della foce del Lamone e 100 metri a sud della stessa foce; a Lido di Savio 150 metri a sud della foce del fiume Savio. "Rispetto a venerdì della scorsa settimana non c’è paragone: oggi il Lamone è verde chiaro, sette giorni fa era giallo scuro e maleodorante. Merito anche del mare mosso degli ultimi giorni" raccontano Vania e Lorenzo, turisti milanesi che si fermano a Marina Romea tutto il mese di giugno. I due giovani hanno però un sassolino da togliersi: "Scusate, ma come si fa a spendere 10 euro al giorno per parcheggiare a Marina Romea? E’ diventata una delle località più care e, dopo la batosta dell’alluvione, ci aspettavamo che i parcheggi fossero lasciati liberi".

Dalla torretta del marinaio di salvataggio, si affaccia Francesco Minardi: "Qui in spiaggia libera c’è meno gente degli scorsi anni. Il divieto di balneazione tiene lontane le famiglie". Il Bagno Mercurio è la sintesi della passeggiata sull’arenile di Marina Romea Nord. Lo spiega Catia, la titolare. "Disdette, clienti arrivati e poi ripartiti. Avevo una giovane coppia di americani con un bimbo che si era prenotata da giugno a metà luglio. Se ne sono andati dopo due giorni perché hanno preferito portare il piccolo in piscina. Lavoriamo per pranzo, poi stop".

Per Catia il discorso va oltre l’alluvione. "Pago la concessione anche per 50 metri di arenile sommerso dal mare. Questa zona la difendiamo coi denti, non so fino a quando. Se poi ci mettiamo il costo del parcheggio su strada è chiaro che c’è poco da essere ottimisti". "Il ritorno della balneazione è una gran notizia -commenta Massimo Fico, presidente del Comitato cittadino Lidi Nord – e contiamo su un buon week end perché le attività sono tutte pronte per dare il meglio. Ma sarà una stagione persa che, se va bene, inizierà a luglio. E poi i parcheggi: per quest’anno lasciateli gratuiti, poi se ne parlerà".

lo.tazz.