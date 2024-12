"Pochi collegamenti. Preferisco Faenza"

"Parto sempre da Faenza perché via Ravenna è troppo scomodo – dice Alex Rossi, un musicista che viaggia spesso verso Milano –, i collegamenti sono pochi e gli orari abbastanza ristretti. Raggiungo Faenza in auto e poi prendo il treno per Milano. Qualche volta ho rischiato di rimanere bloccato a causa degli scioperi ma per il resto devo dire che l’esperienza è abbastanza positiva. Bisognerebbe migliorare i collegamenti più a scala locale, ho tanti amici che si trovano in difficoltà perché hanno bisogno di muoversi tra Cesena, Forlì e Ravenna e con i mezzi pubblici è molto difficile, si sentono abbandonati".