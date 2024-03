’Poemetto illustrato’ al Rasi

Prosegue, oggi alle 17, al Teatro Rasi, la rassegna La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane. Lo spettacolo, di Drammatico Vegetale, ha per titolo “Poemetto illustrato“, ed è consigliato dai 3 agli 8 anni, durata 40 minuti. Due attori generano un racconto per figure, immagini e suoni, giocano con dieci “poesiole” attraversando l’opera pittorica di Agnese Ugolini e lo spazio sonoro di Koro Izutegui. Si parte dal mistero della nascita per arrivare, attraverso frammenti di pensiero e flash onirici, a domande sul senso della vita. Un viaggio leggero, a tratti sorprendente, divertente e ironico. Come di consueto, lo spettacolo sarà in replica nelle giornate successive per le scuole. Uno spettacolo di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni regia Pietro Fenati, scenografia e figure Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni, musiche originali Koro Izutegui (viola Federica Cardinali, pianoforte Dante Canducci, Maria Letizia Sassaroli, Koro Izutegui, mixaggio Emilio Albertoni), illustrazioni Agnese Ugolini, voci e disegni Giulio Iodice, luci, audio, video Alessandro Bonoli, Gilberto Bonzi, organizzazione William Rossano, Sara Maioli, produzione Ravenna Teatro.

"Si tratta – osserva Fenati – di un poemetto che descrive immagini e suggestioni a partire dal mistero della nascita, per arrivare a frammenti di pensiero sul senso della vita. Più che di una storia, si tratta proprio di piccoli frammenti". Biglietto unico 5 euro.