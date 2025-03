Poesia e musica per celebrare la donna

Si avvicina la Festa della donna e si infittisce l’agenda degli appuntamenti che si svolgeranno nel ravennate. Si parte questa mattina dalle 9 alle 11 con lo spettacolo ‘Le voci delle donne’ proposto alle Artificerie Almagià per gli studenti. Alle 14.30, nella sala Ragazzini di Largo Firenze, la storica d’arte Serena Simoni sarà la relatrice della conferenza ‘Il tasto a scelta rapida: quando immagini e stereotipi crackano il cervello’, organizzata dall’Ordine degli Architetti. Sempre alle 14.30, nell’ufficio anagrafe del Comune di Ravenna (via Berlinguer 30), verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Un anno con Linea Rosa’ a cura di Elena Fiore. L’esposizione documenta l’ultimo anno di attività del centro antiviolenza, attraverso momenti e volti, per offrire uno sguardo intimo sulla lotta quotidiana contro la violenza di genere. Oltre a Elena Fiore, sarà presente anche Federica Moschini, assessore alle Politiche e Cultura di Genere.

Alle 18 in via San Vitale 34, invece, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Le donne del 44°12° by Casa Spadoni’, con scatti fotografici di Gerardo Lamattina e visitabile fino al 10 aprile. Stasera alle 20.30, al Circolo ricreativo culturale ‘I Mugnai’ di Ravenna (via Lametta 67), ci sarà un incontro per parlare della violenza maschile e approfondire il tema della disparità tra i sessi. L’incontro, denominato ‘Ma io non sono come lui…Non sono violento!’, vedrà la partecipazione di Antonella Bufano (psicoterapeuta) e Ivan Morini (vice presidente dell’Associazione femminile maschile plurale). Il dialogo sarà moderato da Ilva Tabanelli, consigliera del circolo. Info: 335-.7733971. ‘Capire la Musica’ organizza un concerto che si terrà domani alle 21 nella Sala Corelli del teatro Alighieri, con protagonista la giovane violoncellista cesenate Giada Moretti, che suonerà note di Beethoven e Schubert. Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto e 5 euro per i giovani. Tagliandi in vendita nella biglietteria del teatro Alighieri (per info: 0544 249244) e online su teatroalighieri.org.

Un incontro a più voci si terrà anche domani nell’Aula Tumidei di Palazzo Corradini (via Mariani 5) dalle 14 alle 16. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali e Campus di Ravenna, si chiama ‘Schiave, mogli, madri regine: donne e potere nell’antichità classica’ e vedrà la partecipazione di Roberta Mazza, Alessandro Iannucci, Matteo Zaccarini e Antonio Ziosi. I relatori utilizzeranno testi e immagini del periodo classico per raccontare la condizione femminile nel mondo antico (ingresso libero). Sabato alle 8.30 alle 13, invece, nella piazza del mercato di via Sighinolfi, ci sarà un tavolo informativo sull’endometriosi e saranno distribuiti gerbere e semi di girasole, con offerta minima. Prenotazioni piantine e info: romagna@apendometriosi.it. Alle 9 prevista un’escursione a tappe in bicicletta, con partenza da piazza San Francesco, in cui otto donne protagoniste della emancipazione femminile si raccontano in sella alla bicicletta. Prenotazione per i non soci Fiab a fiabravenna@gmail.com (333-6927643).

Alle 15 il circolo Arci Ammonite (via Ammonite 99) organizza una camminata non competitiva con percorsi da 5 a 8 km. (iscrizioni sul posto dalle 14.45). L’incasso agli orfani di femminicidio. Sabato alle 15 l’Anpi di Ravenna organizza la presentazione del libro ‘Non avendo mai preso il fucile in mano – antifasciste italiane alla guerra civile spagnola 1936-1939’, che avverrà nella Sala Ragazzini di Largo Firenze. All’incontro interverranno l’Assessore Federica Moschini, Marco Puppini (vicepresidente Aicvas), Laura Orlandini (storica) e Bruna Tabarri (Anpi Ravenna). Per la rassegna della presentazione di libri di autori russiani, sabato alle 15, nel centro sociale culturale ‘Porta Nova’ di Russi (via Aldo Moro 2), Giuseppina Scardovi presenterà l’opera ‘Centocinquanta racconti tra due millenni’ di Liana Ricci. Il tema storico delle donne viene ripreso anche dall’iniziativa ‘Metti un pomeriggio a palazzo’, che celebra la studiosa ravennate Marianna Bacinetti, nata in terra bizantina nel 1802. Sabato alle 15, nel Palazzo Bacinetti ci sarà una visita spettacolo con racconti, momenti lirici, di danza e musica dal vivo. Il costo d’ingresso è di 12 euro. Info e prenotazioni: 338 8246038. Alle 16, alla Domus dei tappeti di pietra, la scrittrice Alessandra Cenni presenta il libro ‘Passioni e altri catastrofi. Vita romanzata di Cordula Poletti’. Dalle 10.30 alle 18.30 di sabato la scrittrice Lally Masia sarò alla libreria Giunti di via Cavour 13, col suo libro ’Al di là della ragione. Alle 17 invece, alla libreria Libridine in viale Baracca 91, lettura recitata della fiaba ’La contadina furba’ da parte dei componenti del ’Gruppo Fiabe e ricerca sull’inconscio’. Alle 21.30 concerto delle Femme Folk al Mama’s Club, in via S.Mama 75, a Ravenna.

Domenica alle 16.15 la Rocca Brancaleone ospiterà ‘El ad don int la storia ad Ravenna’, una passeggiata dialettale tra i sentieri dell’800 incontrando aneddoti e personaggi femminili romagnoli con il racconto di Giampaolo Ossani e Domenico Donati (349-2878778,380.380685). Dalle 14.30 alle 19, il Cisim di Lido Adriano 48) festeggia i dieci anni de ‘La Festa della donna di Lido Adriano’ e per l’occasione sarà organizzata una raccolta fondi in favore di Linea Rosa. Per tutto il pomeriggio, previsti merenda, mercatino, lotteria con piante, libri per bambini e karaoke. Ingresso ad offerta libera.

Jacopo Ceroni