Poesie in dialetto e musica per beneficenza

Il Coordinamento del Volontariato di Cervia promuove la messa in scena del poema musicale in dialetto romagnolo ‘P’ri mont dla Dugarì’ del gruppo Al Caravël. Lo spettacolo si svolgerà al teatro comunale di Cervia sabato 22 febbraio alle 21. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione culturale ‘La Pineta - Aps’ per iniziative di salvaguardia del verde pubblico.

‘P’ri Mont dla Dugarì’ è l’ultimo poema in sonetti in dialetto forlivese di Paolo Maltoni, recentemente scomparso, considerato da pubblico e critica come il suo capolavoro. La narrazione, sospesa tra sogno e memoria, ha come protagonista la madre dell’autore, la ‘Rusina’, a cui l’intera opera è dedicata. Attraverso gli occhi, i ricordi e i sogni di questa donna, nata nel 1891 e vissuta per 92 anni, si snoda un viaggio storico e intimo del territorio: dalle colline di San Colombano (la Dogheria), alle due guerre mondiali, fino alla rinascita del dopoguerra. Tra i sonetti musicati, spicca Ninana, una ninna nanna che nel 2000 ha vinto il primo premio Aldo Spallicci a Cervia come miglior poesia dialettale.

Il gruppo Al Caravël è formato da Alessandro Maltoni - voce e chitarra, Giovanni Grapeggia - voce, chitarra e armonica, Francesco Maltoni - voce, cori e narrazione, Simona Bonavita - voce, percussioni e cori, Michela Carloni -voce, percussioni e cori, Antonio Boattini - voce, percussioni e cori.

Biglietti 10 euro, prenotazione al 392.6422301.