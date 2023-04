Poeti, cantanti, attori celebrano il dialetto

“Scor cum ut à insigné tu mé! A i sén incora!”. Reading in dialetto romagnolo con poeti, cantanti, attori e scrittori. Organizzato da La Musica delle Aie in collaborazione con il settimanale setteserequi appuntamento questa sera alle 21 presso il Circolo I Fiori di Faenza.

La settima edizione per “Scor cum ut à insigné tu mé!”è dedicata alla celebrazione del dialetto romagnolo, per assaporarne tutte le possibili declinazioni artistiche, dalla prosa alla poesia, dalla canzone al teatro. Di ritorno dopo 3 anni, si tratterà anche questa volta di un evento unico, né un convegno né uno spettacolo convenzionale, ma un vero e proprio reading performativo dedicato alla lingua dei nostri padri e dei nostri nonni.

La serata costituirà l’anteprima del festival La Musica nelle Aie, che si svolgerà a Castel Raniero dal 12 al 14 maggio 2023. L’evento coinvolgerà poeti, scrittori, musicisti, cantanti, attori, studiosi e amanti del nostro dialetto, tutti chiamati a prendere posto davanti a un microfono per far riscoprire la bellezza comunicativa del dialetto in un contesto comunitario. Il cast del partecipanti è composto dall’attore e autore lughese Gianni Parmiani, il cantautore faentino Fabrizio Caveja, il poeta e attore si Pisignano Francesco Gobbi, il cantautore e paroliere forlivese Claudio Molinari, l’attrice faentina Cristina Vespignani con i bambini degli Amici del Teatro di Cassanigo, il cantautore russiano Antonio Baruzzi dei Jean Fabry, l’attore e poeta di Cassanigo Alfonso Nadiani, il poeta e saggista di San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori, gli attori della Filodrammatica Berton Emanuela Ancarani, Martina Bucci e Mario Gurioli e la Metallurgica Viganò. Ingresso libero.