Poetry Slam al Cisim di Lido Adriano La sfida sarà tutta a colpi di versi

Da lunedì a mercoledì prossimi si terrà al Cisim di Lido Adriano il laboratorio di ricerca espressiva e scrittura creativa Poetry slam, organizzato da Officina Teatrale A_ctuar in collaborazione con l’Aps Lato Oscuro della Costa e l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune. Durante il laboratorio si sperimenterà dapprima la scrittura individuale e collettiva, si passerà poi alla costruzione scenica, per arrivare allo spettacolo finale, che si terrà mercoledì 13, dalle 21, quando i partecipanti saliranno sul palco e si affronteranno in un vero e proprio “duello” di Poetry slam aperto al pubblico.

Il laboratorio, gratuito e indirizzato ai giovani dai 16 ai 30 anni, attraverso la sperimentazione della scrittura creativa e l’utilizzo di tecniche espressive tipiche del teatro, nasce come percorso d’inclusione, conoscenza e socializzazione. Posti limitati. Iscrizioni: 3896697082