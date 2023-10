Poggiali, ultimo atto. Accusa di omicidio, assolti primario e caposala: "Il fatto non sussiste"

Entrambi assolti "perché il fatto non sussiste". Dopo un’ora circa di camera di consiglio, così ha deciso nella tarda mattinata di ieri la corte d’assise per l’allora primario e l’allora caposala - il 74enne Giuseppe Re, di origine palermitana ma residente a Bologna e l’allora caposala, la 68enne Cinzia Castellani, originaria di Copparo ma residente a Fusignano -, imputati di omicidio con dolo eventuale per la morte di una loro paziente (la 78enne Rosa Calderoni di Russi) deceduta l’8 aprile 2014 a poche ore dal ricovero all’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo.

La stessa richiesta era stata formulata sia dalla procura che dalle difese, pur con argomentazioni assai differenti. La corte, presieduta dal giudice Cecilia Calandra (a latere la collega togata Natalia Finzi), si è data 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni della decisione. Alla lettura del dispositivo, erano presenti il procuratore capo Daniele Barberini (in sostituzione della collega Angela Scorza), l’avvocato di parte civile Maria Grazia Russo (anche per il collega Marco Martines) per i due figli della defunta. E gli avvocati difensori: Paola Brighi per la caposala e Tommaso Guerini per il primario.

Visibilmente soddisfatti entrambi gli imputati tra abbracci con i legali e una calorosa stretta di mano tra di loro con abbraccio finale. Prima di lasciare palazzo di giustizia, Re ha detto di essere "molto soddisfatto" e di volere in particolare ringraziare il suo avvocato. A questo putno si può affermare con ragionevole certezza che la vicenda legata alle morti ritenute in prima battuta sospette all’ospedale lugese, sia definitivamente chiusa.

Il caso che aveva fatto finire i due sotto accusa, è quello attraverso il quale la procura aveva aperto le verifiche sul conto della 51enne ex infermiera Daniela Poggiali, nel gennaio scorso assolta in via definitiva dall’accusa di avere ucciso la 78enne con una iniezione di potassio. Ma prima della pronuncia della Cassazione di inammissibilità del ricorso della procura generale di Bologna (le motivazioni della sentenza sono state depositate giusto nei giorni scorsi), la procura di Ravenna aveva fatto ricorso contro l’assoluzione lampo di primario e caposala pronunciata il 15 novembre 2021 dalla corte d’assise ravennate in apertura del processo sulla base della sola lettura del capo d’imputazione.

In seguito i giudici romani avevano stabilito che in effetti il processo andava rifatto: ma nell’attesa di partire, l’assoluzione per Poggiali - dopo una condanna all’ergastolo in primo grado a Ravenna, due assoluzioni in appello a Bologna bocciate da altrettante Cassazioni a Roma - era diventata definitiva al netto del terzo appello bolognese.

Secondo quanto a suo tempo delineato dalla procura ravennate sulla base degli accertamenti dei carabinieri, pur a fronte dei tanti campanelli di allarme, i due imputati non avevano adottato tutti quegli accorgimenti ritenuti necessari a impedire all’allora infermiera Poggiali di uccidere la paziente: solo che a questo punto quella della 78enne è stata ritenuta in via definitiva una morte naturale. Nessun omicidio dunque: scontata in fondo l’assoluzione.

"La sentenza con la quale la Corte d’Assise di Ravenna ha assolto “perché il fatto non sussiste” il dottor Giuseppe Re, è una sentenza giusta e corretta, che conclude il più ingiusto dei processi - ha dichiarato in una nota l’avvocato Guerini -. Per dieci anni Giuseppe Re ha dovuto convivere con l’accusa di aver commesso un delitto che non solo non c’è mai stato, essendo stato definitivamente acclarato che la compianta signora Rosa Calderoni è deceduta per cause naturali, ma che era del tutto evidente che non poteva aver commesso. Ci sarà modo di riflettere – e la comunità dei penalisti non potrà esimersi dal farlo – sulle ragioni che hanno reso possibile il perpetrarsi di un’ingiustizia resa ancor più inaccettabile dal fatto che questa indagine ha travolto con una violenza inusitata la pacifica esistenza di un medico stimato e della sua famiglia. Per quanto ci riguarda, la gioia per un esito fausto non potrà mai ripagare un cittadino onesto della sofferenza patita nel corso di un processo che mai come in questo caso si è rivelato un vero e proprio supplizio, inferto a un innocente".

Andrea Colombari