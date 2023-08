Poggipollini, il rock con lui non passa mai di moda

Appuntamento interessante con Federico Poggipollini e the Crumars questa sera alle 21.30 al bagno Adriano. Si tratta di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate sulla riviera ravennate. Il live si terrà nello stabilimento di Casal Borsetti. Federico Poggipollini, il chitarrista di Ligabue, sarà in concerto con la sua band, the Crumars. Chitarrista rock dallo stile inconfondibile, Poggipollini ha legato il suo nome principalmente a Ligabue - con cui suona ormai fin dal 1997 - ma nella sua lunga carriera avuto altre prestigiose collaborazioni. In primis con i Litfiba, ma anche con Gianni Morandi.

In parallelo Poggipollini ha sempre portato avanti una sua carriera solistica, incidendo diversi album e suonando dal vivo: in particolare con la band che lo accompagnerà anche questa sera alle 21.30, The Crumars, nata a metà dello scorso decennio. Lo stabilimento si trova in via Leggero.