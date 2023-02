Poker di artisti alla Loggetta Lombardesca

Eccezionale poker di intellettuali il 20 febbraio 1972 alla Loggetta Lombardesca in occasione dell’inaugurazione della mostra di incisioni di Tono Zancanaro riferite al periodo artistico compreso fra il 1937 e il ’45. Con Zancanaro, penultimo da destra, sono lo scrittore e pittore Carlo Levi, il professor Carlo Ludovico Ragghianti, celeberrimo storico dell’arte (che sta parlando, in piedi) e Raffaele De Grada, ultimo a destra, direttore dell’Accademia di Belle Arti. Per l’occasione la sala della Loggetta era gremita di pubblico, fra cui artisti e studiosi provenienti da varie città d’Italia.

A cura di Carlo Raggi